Spartak Trnava zvládol dohrávku v Podbrezovej. Víťazstvo režíroval Kudlička

Niké liga - dohrávka 10. kola
FK Železiarne Podbrezová – FC Spartak Trnava 1:3 (0:0)
Góly: 72. Palumets – 49. a 80. Kudlička, 90+1 Metsoko.
Rozhodovali: Kišš – Ferenc, Halíček. ŽK: Niňaj, Havrylenko, Sanusi, Luka, Šiler – Chorcheli, Holík, Twardzik. ČK: 90+7 Ďuriš
Diváci: 727
Podbrezová: Rehák – Niňaj (65. Šiler), Luka, Mielke – Deml (75. Markovič), Paraj, Chyla (65. Štefánik), Havrylenko – Sanusi, Kujabi (65. Palumets), Dumbuya (65. Kováčik).
Skalica: Frelih – Karhan, Stojsavljevič, Twardzik – Škrbo (68. Holík), Sabo, Kratochvíl, Mikovič (87. Jureškin) – Kudlička (82. Metsoko), Taiwo (68. Ďuriš), Chorcheli (68. Paur)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
V dohrávke 10. kola futbalovej Niké ligy Podbrezová podľahla Trnave 1:3 a prehrala druhý zápas v tejto sezóne na svojom ihrisku.
Napriek tomu si drží umiestnenie v prvej šestke tabuľky. O výhre Spartaka rozhodol v druhom polčase dvoma gólmi Timotej Kudlička. Trnavčania sa bodovo dotiahli na tretiu Dunajskú Stredu.
V prvom polčase boli viac na lopte domáci, ale častejšie strieľali a hrozili hostia. Nevyužili dve šance v podaní Taiwa a Kudličku, na opačnej strane Deml nastrelil brvno.
Po zmene strán sa Trnava presadila po centri Mikoviča a hlavičke Kudličku, ktorý prekonal vybiehajúceho Reháka. Železiari odpovedali v 72. minúte.
K odrazenej lopte sa dostal Palumets a z 15 m tečovanou strelou rozvlnil sieť. Následne mali Podbrezovčania tlak, ale Spartak trestal.
Po pravej strane prenikol Kudlička cez Luku a poslal loptu pod brvno. V nadstavenom čase pridal gólovú poistku zo stredu šestnástky striedajúci Metsoko.