Spartak Trnava zvládol dohrávku v Podbrezovej. Víťazstvo režíroval Kudlička

Vľavo hráč Podbrezovej Filip Mielke a hráč Trnavy Timotej Kudlička
Fotogaléria (7)
Vľavo hráč Podbrezovej Filip Mielke a hráč Trnavy Timotej Kudlička (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|3. dec 2025 o 19:55
Spartak neprehral v Podbrezovej už tri roky.

Niké liga - dohrávka 10. kola

FK Železiarne Podbrezová – FC Spartak Trnava 1:3 (0:0)

Góly: 72. Palumets – 49. a 80. Kudlička, 90+1 Metsoko.

Rozhodovali: Kišš – Ferenc, Halíček. ŽK: Niňaj, Havrylenko, Sanusi, Luka, Šiler – Chorcheli, Holík, Twardzik. ČK: 90+7 Ďuriš

Diváci: 727

Podbrezová: Rehák – Niňaj (65. Šiler), Luka, Mielke – Deml (75. Markovič), Paraj, Chyla (65. Štefánik), Havrylenko – Sanusi, Kujabi (65. Palumets), Dumbuya (65. Kováčik).

Skalica: Frelih – Karhan, Stojsavljevič, Twardzik – Škrbo (68. Holík), Sabo, Kratochvíl, Mikovič (87. Jureškin) – Kudlička (82. Metsoko), Taiwo (68. Ďuriš), Chorcheli (68. Paur)

V dohrávke 10. kola futbalovej Niké ligy Podbrezová podľahla Trnave 1:3 a prehrala druhý zápas v tejto sezóne na svojom ihrisku.

Napriek tomu si drží umiestnenie v prvej šestke tabuľky. O výhre Spartaka rozhodol v druhom polčase dvoma gólmi Timotej Kudlička. Trnavčania sa bodovo dotiahli na tretiu Dunajskú Stredu.

V prvom polčase boli viac na lopte domáci, ale častejšie strieľali a hrozili hostia. Nevyužili dve šance v podaní Taiwa a Kudličku, na opačnej strane Deml nastrelil brvno.

Po zmene strán sa Trnava presadila po centri Mikoviča a hlavičke Kudličku, ktorý prekonal vybiehajúceho Reháka. Železiari odpovedali v 72. minúte.

K odrazenej lopte sa dostal Palumets a z 15 m tečovanou strelou rozvlnil sieť. Následne mali Podbrezovčania tlak, ale Spartak trestal.

Po pravej strane prenikol Kudlička cez Luku a poslal loptu pod brvno. V nadstavenom čase pridal gólovú poistku zo stredu šestnástky striedajúci Metsoko.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
16
11
3
2
35:22
36
P
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
16
10
4
2
39:20
34
P
V
V
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
16
9
5
2
30:12
32
V
R
V
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
16
10
2
4
31:15
32
V
V
V
P
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
16
6
4
6
27:26
22
P
V
P
R
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
16
6
3
7
24:27
21
P
V
P
V
P
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
16
4
7
5
19:24
19
V
R
V
P
V
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
16
5
3
8
18:26
18
P
V
P
R
P
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
16
4
4
8
18:25
16
V
R
P
P
R
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
16
5
1
10
14:31
16
P
P
V
P
P
11
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
16
2
6
8
14:24
12
P
P
P
R
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
16
2
2
12
20:37
8
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

