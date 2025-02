ONLINE: FK Železiarne Podbrezová - AS Trenčín dnes, Niké liga LIVE (20. kolo)

Prajem pekné popoludnie pri sledovaní dnešného textového prenosu z Niké ligy. Dnes sa zameriame na zápas medzi FK Železiarne Podbrezová a AS Trenčín.



FK Železiarne Podbrezová



Domáci futbalisti sa v prvom zápase po zimnej prestávke predstavili na ihrisku Michaloviec. Vo vyrovnanom a nerzvóznom zápase sa zrodila remíza 2:2. Podbrezová vyrovnávala v 98. mnúte z pokutového kopu. Úspešným strelcom bol navrátilec Peter Kováčik. Železiari bojujú tuho o prvú šestku. Momentálne im patrí 5. pozícia so ziskom 25 bodov a pozitivnym skore 26:25.



AS Trenčín



Zverenci Ivana Galáda sa predstavili po zimnej prestávke pred domácimi fanúšikmi. Proti Komárnu vydreli tesné víťazstvo 1:0. Jediný gól zápasu strelia nová posila Pepijn Doesburg. Trenčania sa týmto víťazstvom odtrhli z presposlednej priečky a aktuálne patrí AS 8. pozícia. V tejto sezóne sa stretli dnešný súperi jeden krát. V Trenčíne sa zrodila remíza 1:1.