Slovan si vydrel tri body v Podbrezovej. De Marco: Viazla organizácia, išli sme cez bolesť

"Hovorili sme si, že niečo zlé je na niečo dobré. To, čo sa stalo vo štvrtok, by malo byť dobrou vecou na to, aby sme získali titul. Pred nami je záverečných osem zápasov a chceme vyhrať každý jeden," prízvukuje De Marco.

"Chýbalo nám možno v tomto zápase viac taktiky, viazla organizácia hry, ale zvládli sme to. Konečne som strelil aj ja gól, lebo mal som pár šancí v minulých zápasoch, no nepodarilo sa mi skórovať. Som šťastný, že som mohol pomôcť mužstvu aj gólom v takomto dôležitom zápase."

Podbrezovskí futbalisti v nedeľu vzdorovali favoritovi, o možný bodový zisk ich pripravila v druhom polčase situácia, v ktorej urobil chybu brankár Richard Ludha.

"Začali sme dobre, boli sme zodpovední, disciplinovaní. Hrali sme odvážne a dostali sme sa do dvoch-troch dobrých príležitostí. Inkasovali sme však najprv lacný gól po štandardke. Dalo sa to vyriešiť lepšie. Našťastie sme to ešte do prestávky zvrátili pekným gólom na 1:1.

Do druhého polčasu sme vstúpili tak ako do prvého. Veľmi sa mi páčilo, ako chalani pracovali. Potom však nastala smoliarska situácia. Vladko Weiss dal loptu za obranu, ja po také lopty chodievam, učíme sa to, robíme to stále, no proste som to odkopol do útočiaceho slovanistu.

Išlo to do jeho nôh namiesto do autu. Veľmi ma to mrzí, žiaľ aj to sa stáva. Je to smola. Chalani podali super výkon, ja sa im môžem iba poďakovať," opísal Ludha rozhodujúci gól Andreho Greena.