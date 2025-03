Snahy Podbrezovej o klubový rekord uťali herne rozbehnuté Košice

POPRAD. Podbrezovčania cestovali do dočasného azylu v Poprade s cieľom natiahnuť sériu desiatich ligových zápasov bez prehry a prekonať klubový rekord. Séria zhodou okolností začala v novembri bezgólovou remízou v Košiciach a práve Košičania ju nakoniec ukončili. Tí do Popradu išli s jediným cieľom, napraviť si chuť po dvoch trpkých prehrách so Slovanom v lige a pohári. Tréner Košičanov Roman Skuhravý, pod ktorého vedením Podbrezovčania klubový rekord na začiatku sezóny 2022/2023, dokonale pripravil svojich zverencov na svoje bývalé mužstvo a Košičania počas celého zápasu herne dominovali.

Hoci si hostia vytvorili množstvo šancí a pološancí o výsledku napokon rozhodol jediný gól, keď výborne chytajúceho Adama Danka prekonal po hodine hry umiestnenou strelou z hranice šestnástky košický útočník Zyen Jones. „Každý zápas je ťažký iným spôsobom. My sme si to dnes sťažili tým, že sme boli nepresní a nemali sme dobré rozbehy. Celkovo tá hra nebola to, na čom pracujeme každý deň. Nebol to z našej strany vydarený zápas. Nemali sme žiadnu vyloženú šancu, mali sme veľa strát. Košičania nás jednoducho zatlačili, mali veľa šancí,“ hodnotil brankár Adam Danko, ktorý sa pri tlaku Košičanov rozhodne nenudil. VIDEO: Zostrih zápasu Podbrezová - Košice

Potrebujú viac dobrých výkonov na ihrisku Aj tréner Podbrezovej Štefan Markulík priznal, že víťazstvo Košičanov bolo zaslúžené. „Vytvorili si v zápase viac šancí, boli nebezpečnejší. Momentálne sa trochu boríme s takou agresivitou a hladom po tom, aby sme sa dostali do útočnej zóny a do zakončenia. Na tom budeme pracovať a chceme tam vidieť zlepšenie. Určite môžem pochváliť, akým spôsobom sme sa chovali najmä v prvej a druhej fáze zakladania útoku. Doniesli sme tam veci, na ktorých pracujeme a túto fázu sme zlepšili. Ale potom, aj vplyvom kvality výberu riešení, sme sa do nejakých výraznejších šancí nedostávali.

Mali sme tam len dve situácie, ktoré smrdeli gólom, ale dnes ten konečný rezultát je asi spravodlivý,“ dodal Markulík narážajúc na jediné dve nebezpečné situácie zo záveru zápasu, keď boli domáci blízko gólu po akcii Petra Kováčika a nebezpečne zahranej štandardke Rolanda Galčíka. Podľa Markulíka musí mať jeho mužstvo viac kvalitných výkonov od hráčov na ihrisku: „Nerád vyzdvihujem jednotlivcov, ale dnes sme mali na ihrisku za mňa tri, štyri exkluzívne výkony. Ale tým, že boli len tri štyri, výsledok dopadol tak, ako dopadol. Našou úlohou je dosiahnuť, aby tých výkonov bolo na ihrisku viac, lebo v prvej šestke má už každý z tímov výbornú kvalitu a to núti aj nás jednoducho pracovať ďaleko, ďaleko tvrdšie.“ Pozerať na pozitíva Ukončená séria bez prehry Pobrezovčanov podľa Danka určite mrzí. „Ale je veľmi pekné, že sme dokázali v strede sezóny sériu natiahnuť na tých desať zápasov. Každý mal motiváciu, aspoň v podvedomí, nejako to predĺžiť. Bohužiaľ to nevyšlo, ale to už nezmeníme. Musíme sa pozerať na pozitívne veci, na to, čo sme dokázali v tejto sezóne. Po repre pauze sa chceme vrátiť dobre naladení a s inou našou hrou,“ uviedol podbrezovský brankár. VIDEO: Tréner Podbrezovej hodnotí zápas

Po prvej ligovej prehre od minulého roka si Podbrezovčania vymenili miesta v tabuľke so svojim nedeľňajším súperom a klesli na šiestu priečku nadstavbovej skupiny o titul. „Určite máme čo najvyššie ambície, lebo vieme ako sme vyzerali v tej prvej šestke v posledných dvoch sezónach. Určite chceme vyzerať oveľa lepšie a stále byť hladní po tom, aby sme v tabuľke boli, čo najvyššie,“ zdôraznil Adam Danko.

Hľadajú zlepšenie vo finálnej fáze Košický tréner Roman Skuhravý priznal, že pred zápasom s Podbrezovou mal trochu obavy z toho, ako bude mužstvo vyzerať po fyzickej stránke v treťom zápase v priebehu siedmich dní. „Niežeby som chlapcom neveril, ale bola to pre nás nová situácia, s ktorou sme nemali skúsenosť Na začiatku to bolo trochu cítiť, ale od nejakej pätnástej minúty sme my boli mužstvom, ktoré bolo nebezpečnejšie, ktoré malo oveľa viac gólových príležitostí. Musím povedať, že sme solídne plnili stanovený plán, akým spôsobom nepustiť súpera do jeho štandardnej výstavby hry. To bol základný stavebný kameň dnešného úspechu. Som rád za chlapcov, že sme vyhrali pred repre pauzou. Budeme mať dosť času na to, aby sme sa pripravili na ďalšie ťažké zápasy. Verím tomu, že si udržíme túto výkonnosť, ktorú teraz máme a zlepšíme sa vo finálnej fáze, ktorá nás bohužiaľ trápila aj dnes,“ hodnotil Skuhravý. Preskočili Podbrezovú, naháňajú Dunajskú Problémy vo finálnej fáze priznal aj ťahúň košickej ofenzívy Michal Faško. „Škoda, že sme už v prvom polčase nevyriešili situácie v ich šestnástke inak. Opäť sme boli zbrklí, aj ja som tam jednu situáciu riešil zbytočne slabou strelou. V druhom polčase to Zyen krásne trafil, výsledok sme kontrolovali až na tú štandardku Galčíka, ktorá smrdela a ktorú Šipo výborne vyriešil. Víťazstvo je zaslúžené,“ hodnotil Faško víťazstvo, ktoré je podľa neho dôležitým impulzom po dvoch trpkých prehrách so Slovanom. „Po Slovane boli tie pocity zmiešané, každý nás chválil a chlácholil tým, že sme hrali dobre aj keď sme prehrali. Ale vypadli sme z pohára. Pokračujeme ďalej a toto víťazstvo je určite perfektný impulz do ďalšej fázy sezóny,“ povedal Faško.

Košičania v tabuľke preskočili Podbrezovú a z piateho miesta sa už začínajú obzerať po štvrtej Dunajskej Strede, ktorá bude po repre pauze ich najbližším súperom. „Opäť sme ukázali ako pracujeme, ako chceme vyzerať v top šestke a že tam nechceme byť do partie a do počtu. Je super, že sme sa na prestávku naladili víťazstvom a ideme sa pripravovať na Dunajskú Stredu. Chceme sa dotiahnuť aj na nich. Myslím si, že je to reálny cieľ. O to budeme bojovať,“ dodal Faško. Tabuľka Niké ligy Skupina o titul:

Názov družstva Družstvo Z V R P Skóre B Forma 1 ŠK Slovan Bratislava futbal ŠK Slovan Bratislava futbal 24 16 5 3 52 : 28 53 R V P R R 2 MŠK Žilina MŠK Žilina 24 13 7 4 43 : 23 46 P R V P R 3 FC Spartak Trnava FC Spartak Trnava 24 12 10 2 36 : 19 46 R R V R R 4 FK DAC 1904 Dunajská Streda FK DAC 1904 Dunajská Streda 24 9 9 6 36 : 24 36 V R V R R 5 FC KOŠICE FC KOŠICE 24 8 8 8 34 : 28 32 V P V P V 6 FK Železiarne Podbrezová FK Železiarne Podbrezová 24 7 10 7 31 : 30 31 P R R R V Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa: