Plzni to konečne vyšlo. Mali sme jasný plán, vravel slovenský asistent

PLZEŇ. Slovák Marek Bakoš bol jeden z asistentov, ktorí pri neúčasti hlavného trénera Miroslava Koubeka doviedli futbalistov Plzne k prvému víťazstvu v Európskej lige.

Po triumfe nad španielskym Realom Sociedad 2:1 majú na konte šesť bodov, keďže v predošlých troch dueloch remizovali.

Zvýšili tým svoje šance na postup do ďalšej fázy, no podľa Bakoša by nebolo správne pozerať sa príliš dopredu.

Plzeň figuruje v 36-člennej tabuľke na priebežnom 16. mieste, ktoré by znamenalo účasť vo vyraďovačke o postup do osemfinále. Do nej postúpia mužstvá na 9.-24. mieste, prvá osmička bude hrať priamo osemfinále.