Bolesť musia pretaviť na motiváciu. V Plzni po trpkom rozstrele zavládol smútok

Karel Spáčil (druhý sprava) sa teší so spoluhráčmi z gólu počas odvetného zápasu play off o osemfinále Európskej ligy FC Viktoria Plzeň - Panathinaikos Atény.
Karel Spáčil (druhý sprava) sa teší so spoluhráčmi z gólu počas odvetného zápasu play off o osemfinále Európskej ligy FC Viktoria Plzeň - Panathinaikos Atény. (Autor: TASR/AP)
TASR|27. feb 2026 o 09:24
Na vyrovnávajúci gól prihrával Patrik Hrošovský.

Futbalisti Viktorie Plzeň prežívali po odvete play off o osemfinále Európskej ligy obrovské sklamanie.

Západočesi ako jediní počas ligovej fázy neokúsili trpkosť prehry a v riadnom hracom čase neprehrali ani v dvojzápase s Panathinaikosom Atény. Stopku im však vystavil nezvládnutý rozstrel z 11 m.

Bolesť musia pretaviť na motiváciu

Plzenčania vo štvrtkovej odvete remizovali 1:1 po predĺžení, v prvom dueli sa zrodila remíza 2:2, ale v jedenástkovom rozstrele uspel grécky zástupca 4:3.

Skóre v úvode otvoril Andrews Tetteh, no Plzeň dokázala odpovedať v 62. minúte. Po rohovom kope slovenského reprezentanta Patrika Hrošovského, ktorý odohral celý zápas, sa hlavičkou presadil Karel Spáčil a poslal duel do predĺženia.

V ňom domáci nevyužili vylúčenie hosťujúceho Javiho Hernandeza a rozhodol až rozstrel. Jedným z úspešných strelcov českého účastníka bol aj Hrošovský, ale svoje pokusy nepremenili Amar Memič i Cheick Souare.

„Bolí ho to a ešte dlho bolieť bude, to je jasné. Bolesť ale musíme pretaviť do nejakej motivácie, aby sme tieto zápasy v Európe nabudúce zvládali,“ uviedol na adresu Souarého kapitán Lukáš Červ, citoval ho portál idnes.cz.

Fotogaléria zo zápasu Viktoria Plzeň - Panathinaikos Atény v play-off Európskej ligy
Davide Calabria počas zápasu Viktoria Plzeň - Panathinaikos Atény v Európskej lige.
Lukáš Červ počas zápasu Viktoria Plzeň - Panathinaikos Atény v Európskej lige.
Tasos Bakasetas počas zápasu Viktoria Plzeň - Panathinaikos Atény v Európskej lige.
Andreas Tetteh počas zápasu Viktoria Plzeň - Panathinaikos Atény v Európskej lige.
Na postup chýbalo málo

Francúzsky obranca pritom odohral výborný zápas. „Veľmi ho to vzalo. Verím, že sa z toho oklepe. Podal výborný výkon, je to fantastický hráč.

Zaskočil za stopérov, trochu nám potom chýbal vo finálnej fáze, ktorú má jedinečnú, ale ja som vedel, že to zvládne. Budem s ním ešte hovoriť a chcem, aby zdvihol hlavu, išiel ďalej a nezrútil sa,“ povedal tréner Martin Hyský.

Českému zástupcovi chýbalo na postup naozaj málo, ale počas 120 minút vystrelil na bránku súpera len dvakrát.

„Chcelo to trochu väčší tlak, dať tam center, strelu, dostať ich pod tlak. Chýbalo málo. Možno pokoj, čo sme si hovorili už pred zápasom, hlavne vo finálnej fáze. Oni potom hrali poctivo v bloku, čo bolo zložité," dodal Červ.

Prehustenú defenzívu mali Aténčania najmä po vylúčení Hernandeza, dostať sa cez ňu bolo zložité.

„O to viac to bolí, pretože nás dopredu hnali fanúšikovia a my sme s nimi potom nemohli oslavovať. Teraz si z toho musíme vziať tú radosť, ktorú nám to všetkým prinášalo, a urobiť všetko preto, aby sme ju zažívali aj v ďalších sezónach,“ uzavrel plzenský kapitán.

