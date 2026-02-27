ONLINE: Žreb osemfinále Európskej ligy dnes LIVE

Trofej pre víťaza Európskej ligy.
Trofej pre víťaza Európskej ligy. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|27. feb 2026 o 10:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo žrebu osemfinále Európskej ligy.

Futbalová Európska liga dnes pokračuje žrebom osemfinále.

Tímy, ktoré skončili po ligovej fáze na 1. - 8 priečke, spoznajú svojich súperov, ktorí vzišli z play-off o osemfinále.

Kde sledovať žreb v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Žreb Európskej ligy sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE: Európska liga 2025/2026 - žreb osemfinále dnes (futbal, piatok, naživo)

Žrebovanie súťaží  2025/2026
27.02.2026 o 13:00
Žrebovanie osemfinále Európskej ligy
Plánovaný
Prenos
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:00.

Európska liga

