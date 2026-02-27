ONLINE: Žreb osemfinále Európskej ligy dnes LIVE

Futbalová Európska liga dnes pokračuje žrebom osemfinále.
Tímy, ktoré skončili po ligovej fáze na 1. - 8 priečke, spoznajú svojich súperov, ktorí vzišli z play-off o osemfinále.
Kde sledovať žreb v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Žreb Európskej ligy sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
27.02.2026 o 13:00
Žrebovanie osemfinále Európskej ligy
