Azango opustí Trenčín, zostane však na Slovensku

TRNAVA. Nigérijský futbalista Philip Azango prestúpil z Trenčína do Trnavy. Hráčom Spartaka sa však stane až po skončení tejto sezóny, zmluvu podpísal do konca ročníka 2024/25. Informoval o tom web trnavského klubu.

Azango verí, že sa mu podarí v Trnave reštartovať kariéru, ktorú mal pred zlomeninou nohy sľubne rozbehnutú.

"Pre Spartak som sa rozhodol, lebo cítim dôveru zo strany klubu, veria vo mňa a ja urobím všetko pre to, aby som dôveru nesklamal. Chcel by som so Spartakom vyhrať pohár, prípadne titul, odovzdať to najlepšie zo seba a potom môžem premýšľať nad tým, že by som sa posunul ďalej."