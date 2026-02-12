Ponuka z Poľska sa nedala odmietnuť: Rozdiel je najmä v tempe hry a fyzickej pripravenosti

PETER VOŠKO (Granč-Petrovce, Spišské Podhradie, Bardejov, Podbrezová, Pohronie, Liptovský Mikuláš – s Pohroním a Mikulášom postúpil do 1. ligy, ktorú hral dva roky, pričom s Tatranom zažil aj zostup do 2. ligy) hrával kedysi na poste útočníka.
V Liptovskom Mikuláši ho však posunuli na stopéra a na tejto pozícii pôsobí dodnes.
Po rokoch strávených na slovenských trávnikoch sa 25-ročný futbalista rozhodol vyskúšať legionársky chlebík. Jeho novým pôsobiskom sa stal poľský klub NKP Podhale Nowy Targ.
S Petrom Voškom sme sa rozprávali o tom, čo rozhodlo o jeho odchode do zahraničia aj o tom, ako sa mu v Poľsku darí.
Čo vás priviedlo do Poľska?
Na konci sezóny prišla ponuka z Nového Targu, ktorá sa jednoducho nedala odmietnuť. Nebola to prvá ponuka, ktorú som dostal, ale tentoraz sme sa zhodli, že je správny čas urobiť ďalší krok.
Cítil som dôveru trénera, páčila sa mi jeho vízia zapracovania ma do mužstva. Chcel som sa posunúť, dostať nový impulz a zažiť zmenu, takže som nemal nad čím dlho premýšľať.
Aké boli vaše dojmy z nového mužstva?
Privítali ma tu veľmi dobre, za čo som rád. Poznal som pár ľudí a v kabíne mi pomohol aj bývalý spoluhráč Rastislav Václavik. Partia je tu dobrá a chalani sú úplne v pohode.
Boli ste útočník, neskôr stopér. Na akom poste hrávate v NKP?
Hrávam na poste stredného obrancu, no ako už býva u mňa zvykom, tréner mi dal pár minút aj v útoku. Postupne som sa však ustálil v obrane.
Akú súťaž hrávate?
Hráme celopoľskú súťaž – 2. ligu, teda tretiu najvyššiu súťaž v Poľsku. Je to kvalitná liga a náročná aj na cestovanie. Úroveň je podľa mňa dosť vysoká, sú tu dobré kluby, zázemie aj štadióny.
Momentálne sme ako nováčik na treťom mieste v tabuľke. Prvé dva tímy postupujú priamo, mužstvá na 3. až 6. mieste hrajú baráž o tretie postupové miesto.
Náročný je aj boj o záchranu, keďže štyri tímy vypadávajú priamo a ďalšie dva čaká baráž.
V čom je poľský futbal iný ako slovenský?
Rozdiel vidím najmä v tempe hry a fyzickej pripravenosti. Intenzita zápasov je vysoká a veľký dôraz sa kladie na organizáciu hry. Slovenský futbal je možno viac o technike a práci s loptou. Obe ligy majú svoje špecifiká a pre mňa je to cenná skúsenosť.
Plánujete u našich severných susedov zostať?
Tento štýl futbalu sa mi páči, takže áno, chcel by som sa v Poľsku rozvíjať a odohrať tu viac sezón. Samozrejme, nič nepredbieham a momentálne sa sústredím na to, aby som pomohol tímu v jarnej časti.
Stretávate sa aj s hráčmi zo Slovenska?
Občas sa stretnem aj so Slovákmi, s niektorými som hrával, takže sa poznáme. Zaspomíname si a prehodíme pár slov, no na ihrisku si nič nedarujeme.