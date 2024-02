Nespokojný Haaland v City? Musíte sa opýtať médií z Madridu, odkazuje Guardiola

Reagoval tak na špekulácie španielskych médií, podľa ktorých by nórsky kanonier mohol zamieriť do Realu Madrid.

"Musíte sa opýtať médií z Madridu, či je nešťastný. Nemáme pocit, že by to tak bolo. Bol nešťastný preto, že nemohol hrať, keď bol dva mesiace zranený. Ale možno majú médiá zo Španielska, predovšetkým z Madridu, viac informácií ako my," citovala španielskeho kouča agentúra AFP.

Napriek tomu, že sa gólovo nepresadil a že má za sebou dlhšiu absenciu, spoločne s Mohamedom Salahom figuruje na čele streleckej tabuľky. Guardiola si je istý, že góly prídu.

"Odohral 25 minút a všetci hráči sa na neho pozerali pri každom prechode a prihrávke. Viem, aký je pre nás dôležitý. Snažíme sa, aby boli spokojní všetci útočníci, najmä on, a všetko bude záležať na tom, ako budeme hrať. Ak budeme hrať dobre, dostane veľa lôpt a to je to, čo chceme. On sa potom postará o zvyšok."