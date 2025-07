Žilina expresne rýchlo vyriešila trénersky problém. Pod Dubeň sa vracia známe meno

Nemal však nič konkrétne, a tak sme sa snažili využiť situáciu čo najrýchlejšie, aby sme to mohli uzatvoriť. Rokovania boli veľmi rýchle, pričom aj Paľo reagoval veľmi pozitívne,“ povedal športový manažér klubu Karol Belaník.

Staňo odvtedy viedol poľské tímy Wisla Plock a Gornik Leczna. Po legendách slovenského futbalu Ladislavovi Jurkemikovi a Dušanovi Radolskom je ďalším trénerom, ktorý prichádza po druhýkrát pod Dubeň.

„Prichádza do prostredia, ktoré pozná. Pozná aj hráčov zo svojho predošlého pôsobenia u nás, preto verím, že to pre neho bude o to jednoduchšie.

Medzitým si prešiel určitým obdobím, získal skúsenosti z Poľska, takže prichádza oveľa ostrieľanejší. Veríme, že to prenesie do prípravy i samotného vedenia mužstva,“ uviedol Belaník.