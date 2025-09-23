Nedvěd sa cíti nevinný, no prijal kolektívnu dohodu, pretože Juventus miluje

SITA|23. sep 2025 o 13:57
Generálny manažér českých futbalových reprezentácií bol v Taliansku odsúdený na rok a dva mesiace podmienečne.

BRATISLAVA. Generálny manažér českých futbalových reprezentácií Pavel Nedvěd bol v Taliansku odsúdený na rok a dva mesiace podmienečne v kauze falšovania účtovníctva klube Juventus Turín, v ktorom v minulosti pôsobil ako viceprezident.

Rímska sudkyňa Anna Maria Gavoniová prijala dohodu o treste s bývalými čelnými funkcionármi organizácie, medzi ktorými bola aj legenda českého futbalu. Podľa talianskeho práva dohoda o treste neznamená priznanie viny.

"Som rád, že to mám za sebou," povedal Nedvěd v televíznom štúdiu, keď spolukomentoval prenos odovzdávania Zlatej lopty za predchádzajúcu sezónu.

"Priznávam, že to bolo to pre mňa veľmi komplikované a ťažké obdobie. Hoci som nevinný, prijal som kolektívnu dohodu, pretože milujem Juventus a budem ho milovať aj naďalej," reagoval Čech na verdikt.

Funkcionári "bianconeri" aj samotný klub čelili obvineniam z machinácií, ktoré mali spočívať v umelom navyšovaní cien hráčov a v úpravách platov počas pandémie koronavírusu.

Podľa obžaloby sa tieto praktiky udiali v rokoch 2018 až 2020. Celá kauza je vnímaná ako jedna z najväčších škvŕn v histórii talianskeho futbalu.

"Pocit takej nespravodlivosti, že nemôžete bojovať a brániť sa tak, ako som to vedel na futbalovom ihrisku. Ale myslím si, že som Juventusu dal všetko, čo som mal. Na ihrisku aj mimo neho," povedal Nedvěd.

"Bol som v Juventuse dvadsať rokov nesmierne šťastný a rástol som vo všetkých smeroch. Bolo to nádherné obdobie a mám naň krásne spomienky, aj keď neskončilo celkom dobre. Ale som naozaj šťastný, že som tam mohol byť," dodal.

