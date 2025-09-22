Nedvěd si vypočul rozsudok. Za škandál v Juventuse dostal podmienečný trest

Pavel Nedvěd.
Pavel Nedvěd. (Autor: TASR/AP)
22. sep 2025
Podmienku dostal aj bývalý predseda klubu Agnelli.

RÍM. Bývalý český futbalista Pavel Nedvěd dostal v Taliansku podmienečný trest na rok a dva mesiace v prípade falšovania účtovníctva Juventusu Turín, ktorého bol viceprezidentom.

Informovala o tom talianska agentúra ANSA.

Nedvěd momentálne pôsobí ako generálny manažér českých futbalových reprezentácií.

Rímska sudkyňa Anna Maria Gavoniová uzavrela s niekdajšími vrcholnými funkcionármi Juventusu dohodu o treste.

Bývalý predseda klubu Andrea Agnelli vyviazol s podmienečným trestom na 20 mesiacov- Juventus údajne falšoval svoje finančné výkazy najmä v súvislosti s hráčskymi prestupmi počas pandémie koronavírusu.

    dnes 20:19
