Nedvěd si vypočul rozsudok. Za škandál v Juventuse dostal podmienečný trest

RÍM. Bývalý český futbalista Pavel Nedvěd dostal v Taliansku podmienečný trest na rok a dva mesiace v prípade falšovania účtovníctva Juventusu Turín, ktorého bol viceprezidentom.
Informovala o tom talianska agentúra ANSA.
Nedvěd momentálne pôsobí ako generálny manažér českých futbalových reprezentácií.
Rímska sudkyňa Anna Maria Gavoniová uzavrela s niekdajšími vrcholnými funkcionármi Juventusu dohodu o treste.
Bývalý predseda klubu Andrea Agnelli vyviazol s podmienečným trestom na 20 mesiacov- Juventus údajne falšoval svoje finančné výkazy najmä v súvislosti s hráčskymi prestupmi počas pandémie koronavírusu.