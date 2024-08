Strelil gól a vymazal nepríjemnú spomienku. Nemohol som zaspať, prezradil Karhan

Karhana po zápase premohli emócie a v šatni plakal. Bol to moment, na ktorý nezabudne do konca života.

Spartak Trnava vtedy prehral so Slovanom Bratislava 0:3.

Na trávniku ste boli od 86. minúty, no stihli ste si otvoriť gólový účet v drese Spartaka. Aký to bol pocit?

V prvom rade ďakujem trénerovi za dôveru. Emócie boli veľké. Keď som si niekedy predstavoval prvý gól, tak to bolo takto. Pred obrovským množstvom divákov.

Bavili sme sa so Sebastianom Kóšom, že by bolo fajn, keby som skóroval. Keď aj nejakou „doťukávačkou“. Som šťastný, že sa to podarilo.

Bol to neskutočný zážitok, na ktorý nezabudnem do konca života. Gól má o to väčšiu hodnotu, že padol v Európe.

VIDEO: Premiérový gól Patricka Karhana v drese Trnavy