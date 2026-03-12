Olomouc so slovenským obrancom remizoval. Ďalší Slováci nemali dôvod na radosť

Futbalisti Sparty Praha prehrali vo štvrtkovom prvom stretnutí osemfinále Konferenčnej ligy UEFA na pôde Alkmaaru 1:2.
V zostave druhého tímu českej najvyššej súťaže sa predstavili aj dvaja slovenskí hráči, brankár Jakub Surovčík odchytal celý duel a krídelník Lukáš Haraslín s kapitánskou páskou na ruke odohral 76. minút.
Holandský tím viedol od 29. minúty, keď sa v preplnenej šestnástke dokázal presadiť írsky útočník Troy Parrott. Vyrovnanie prišlo päť minút po zmene strán. Na nepresnú strelu Andrewa Irvinga pohotovo zareagoval Matyáš Vojta a nasmeroval ju do brány.
O víťazný presný zásah sa postaral opäť Parrott, keď sa hráči Alkmaaru natlačili pred bránku, Surovčík jeden pokus írskeho kanoniera zneškodnil, no na ďalší vzápätí už nestačil.
Stopér Ľubomír Šatka odohral celý zápas za Samsunspor, no jeho tím podľahol doma Rayu Vallecano 1:3. Dvoma gólmi sa zaskvel brazílsky útočník Alemao.
Olomouc so slovenským obrancom Matúšom Malým remizoval s Mainzom 0:0, bez gólov hral aj Crystal Palace doma s cyperskou Larnakou.
Suverénny triumf dosiahli hráči AEK Atény, ktorí vyhrali na pôde Celje 4:0.
Víťazstvo vonku zaznamenal aj Šachtar Doneck, keď uspel v Poznani 3:1 zásluhou troch gólov brazílskych hráčov a Štrasburg vyhral v Rijeke 2:1. Fiorentina otočila duel s Rakówom Čenstochová a zvíťazila 2:1.
O triumfe talianskeho tímu rozhodol v nadstavenom čase z penalty Albert Gudmundsson. Odvety sú na programe budúci týždeň.
Konferenčná liga - prvé zápasy osemfinále
AZ Alkmaar - Sparta Praha 2:1 (1:0)
Góly: 29. a 87. Parrott - 50. Vojta
/J. Surovčík odchytal celý zápas, L. Haraslín (Sparta) hral do 76. min/
HNK Rijeka - Racing Štrasburg 1:2 (0:1)
Góly: 76. Majstorovič - 2. Panichelli, 72. Godo
Lech Poznaň - Šachtar Doneck 1:3 (0:1)
Góly: 70. Ishak - 36. Marion Gomes, 48. Newerton, 85. Isaque Silva
Samsunspor - Rayo Vallecano 1:3 (1:2)
Góly: 21. Marius - 15. a 78. Alemao, 40. Garcia
/Ľ. Šatka (Samsunspor) odohral celý duel/
AC Fiorentina - Raków Čenstochová 2:1 (0:0)
Góly: 62. Ndour, 90.+2 Gudmundsson (z 11 m) - 60. Brunes
Crystal Palace - AEK Larnaka 0:0
NK Celje - AEK Atény 0:4 (0:3)
Góly: 3. Varga, 33. Koita, 36. Gačinovič, 49. Moukoudi
Sigma Olomouc - FSV Mainz 05 0:0
/M. Malý (Olomouc) celý zápas/