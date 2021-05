Po vylúčení v šatni plakal. Zapamätám si to do konca života, tvrdí Karhan

„V prvom momente ma červená veľmi prekvapila. Zostal som zaskočený, pretože som to bral ako vzájomnú zrážku. Po prezretí záznamu pripúšťam, že vylúčenie bolo zrejme správne. No veľmi prísne,“ reagoval pre Sportnet Patrick Karhan.

Po nešťastnej premiére na talentovaného futbalistu doľahli emócie a v šatni plakal. Spoluhráči a tréneri ho okamžite podporili.

Trnavčanov vylúčenie vôbec nemuselo mrzieť, veď Slovan v slávnom derby zdolali rozdielom triedy 3:0.

„Premiéra bola veľmi krátka, no napriek tomu som si ju užil. Ďakujem trénerovi, že mi dal šancu. Mal som super pocity, škoda len, že sa to takto skončilo. Zapamätám si to do konca života. Mám hlavu hore a idem ďalej,“ dodal.