ONLINE: AZ Alkmaar - AC Sparta Praha dnes, osemfinále Konferenčnej ligy (1. zápas)

Futbalisti tímov AZ Alkmaar a AC Sparta Praha dnes hrajú prvý zápas osemfinále Konferenčnej ligy v ročníku 2025/2026.
V zostave hostí nastúpi slovenský reprezentant Lukáš Haraslín
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: AZ Alkmaar - AC Sparta Praha (Konferenčná liga, osemfinále, 1. zápas, štvrtok, výsledky)
Európska konferenčná liga Osemfinále 2025/2026
12.03.2026 o 18:45
Alkmaar
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Sparta Praha
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45. Dnes večer budeme sledovať osemfinálový zápas Konferenčnej ligy medzi AZ Alkmaar a AC Sparta Praha.
Pražská Sparta postúpila do osemfinále priamo. Po základnej časti Konferenčnej ligy skončila na 4. pozícii so ziskom 13 bodov a vysoko pozitívnym skóre 10:3. Domáci futbalisti si museli vybojovať účasť v osemfinále v baráži. Stretli sa s arménskym FC Noah. V Arménsku AZ prehral tesne 0:1. Domáci zápas však zvládli. Zvíťazili 4:0 a dnes teda môžu vyzvať Spartu Praha.
