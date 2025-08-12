Pato spomína na tréning AC Miláno. Ibrahimovič takmer dostal päsťou do tváre

BRATISLAVA. Bývalý útočník AC Miláno Alexandre Pato v podcaste opísal situáciu na tréningu v danom klube, o ktorej sa nehovorilo verejne.
Zahŕňala incident medzi Švédom Zlatanom Ibrahimovičom a Američanom Oguchim Onyewuom, píše web tribuna.com.
"Zlatan si chránil loptu, keď ho Onyewu neúmyselne trafil zákrokom do členka. Ten bol čerstvo po zranení, chcel zapôsobiť," uviedol 35-ročný Pato s tým, že nešlo o žiaden úmysel.
Celé to však ešte eskalovalo. Ibrahimovič sa oboma nohami vrhol na Onyewua, akoby ho chcel naozaj zraniť.
"Spadli spolu na trávnik. Onyewu sa pokojne postavil. Bol naozaj milý, so srdcom zo zlata. Ibra je viac výbušný, okamžite vyskočil a začal ho urážať po švédsky, nerozumeli sme, čo hovorí," pokračoval bývalý brazílsky futbalový klenot, ktorý ukončil kariéru začiatkom tohto roka.
"Snažil sa ho chytiť za krk a hodiť na zem. A čo urobil Onyewu? Chytili sa a - bum! Hodil Ibrahimoviča na trávnik. Bolo to pre neho ľahké, akoby pil pohár vody. Predstavte si Ibrahimoviča, ten chlap je obrovský, ale Onyewu ho chytil a ľahko zhodil. Potom na neho skočil, pritisol ho k zemi a zdvihol ruku," spomínal Pato.
Doplnil, že keď videl päsť, ktorá mohla smerovať k Ibrahimovičovej tvári, zakričal na amerického rodáka, že má prestať, lebo "ho zabije". Pato sa domnieva, že incident bol zaznamenaný na kamerách, ale záznam bol pravdepodobne vymazaný.