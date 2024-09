Fanúšikovia Partizanu neuniesli prehru v derby. Zdemolovali šatňu, zranili aj trénera

„Nebolo tam nič viac, žiadna bitka, žiadny fyzický konflikt. Nie je to žiadna dráma.“

Stanojevič ďalej povedal, že to bola najhoršia prehra v jeho kariére.

„Ospravedlňujem sa každému fanúšikovi Partizanu, ospravedlňujem sa za spôsob, akým sme prehrali zápas,“ uviedol.

„Beriem na seba zodpovednosť a je to moja, najhoršia prehra v kariére. Je to moja vina, ako sme prehrali zápas... Je to hanba pre nás všetkých. A pre mňa tá najväčšia.“