Sauer nastúpil proti lídrovi z Paríža. Prehre svojho tímu však nezabránil

Ligue 1 - 28. kolo
Paríž Saint-Germain – Toulouse FC 3:1 (2:1)
Góly: 23. a 33. Dembele, 90.+2 Ramos – 27. Nicolaisen
/M. Sauer (Toulouse) hral od 83. min/
Futbalisti Paríža Saint-Germain vyhrali v piatkovom dueli 28. kola francúzskej Ligue 1 doma nad Toulouse 3:1 a potvrdili post lídra tabuľky.
Na čele majú štvorbodový náskok pred Racingom Lens. O oba góly favorita v prvom polčase sa postaral Ousmane Dembele, poistku pridal v závere Goncalo Ramos.
Slovenský reprezentant Mário Sauer hral za Toulouse od 83. minúty, jeho tímu patrí v tabuľke ôsma pozícia.