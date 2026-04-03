Sauer nastúpil proti lídrovi z Paríža. Prehre svojho tímu však nezabránil

Mário Sauer.
TASR|3. apr 2026 o 22:44
ShareTweet0

Slovenský futbalista nastúpil do zápasu na záverečné minúty.

Ligue 1 - 28. kolo

Paríž Saint-Germain – Toulouse FC 3:1 (2:1)

Góly: 23. a 33. Dembele, 90.+2 Ramos – 27. Nicolaisen

/M. Sauer (Toulouse) hral od 83. min/

Futbalisti Paríža Saint-Germain vyhrali v piatkovom dueli 28. kola francúzskej Ligue 1 doma nad Toulouse 3:1 a potvrdili post lídra tabuľky.

Na čele majú štvorbodový náskok pred Racingom Lens. O oba góly favorita v prvom polčase sa postaral Ousmane Dembele, poistku pridal v závere Goncalo Ramos.

Slovenský reprezentant Mário Sauer hral za Toulouse od 83. minúty, jeho tímu patrí v tabuľke ôsma pozícia.

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Dominik Greif.
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Francúzsko»Ligue 1»Sauer nastúpil proti lídrovi z Paríža. Prehre svojho tímu však nezabránil