Paríž po najúspešnejšej sezóne hlási rekordné príjmy. Klub sa teší enormnej podpore fanúšikov

PARÍŽ. Francúzsky futbalový klub Paríž St. Germain zaznamenal v uplynulej sezóne svoje historicky rekordné príjmy v hodnote 837 miliónov eur.
Okrem 175 miliónov zo zápasových dní k tomu výrazne prispeli aj komerčné aktivity.
Víťazi Ligy majstrov pridali k európskemu triumfu aj víťazstvá v domácej Ligue 1, Francúzskom pohári či v Superpohári UEFA.
Komercia priniesla klubu do kasy 367 miliónov, pričom rekordné boli najmä predaje v online obchode PSG.
Po vydarenej sezóne sa klub teší neustálej podpore v Parku princov. V zápase proti Štrasburgu 18. októbra vypredali priaznivci 170. domáci zápas za sebou, pričom 98% z nich si obnovilo permanentky z minulej sezóny.
Francúzsky klub ťaží aj z neustáleho záujmu o vzájomnú spoluprácu. Podľa utorkového vyjadrenia na oficiálnej stránke pribudlo klubu od začiatku sezóny šesť nových partnerov, spolu ich má už 31.