Paríž po najúspešnejšej sezóne hlási rekordné príjmy. Klub sa teší enormnej podpore fanúšikov

Illya Zabarnyi sa raduje po strelení gólu.
Illya Zabarnyi sa raduje po strelení gólu. (Autor: TASR/AP)
TASR|28. okt 2025 o 17:28
ShareTweet0

Komercia priniesla klubu do kasy 367 miliónov.

PARÍŽ. Francúzsky futbalový klub Paríž St. Germain zaznamenal v uplynulej sezóne svoje historicky rekordné príjmy v hodnote 837 miliónov eur.

Okrem 175 miliónov zo zápasových dní k tomu výrazne prispeli aj komerčné aktivity.

Víťazi Ligy majstrov pridali k európskemu triumfu aj víťazstvá v domácej Ligue 1, Francúzskom pohári či v Superpohári UEFA.

Komercia priniesla klubu do kasy 367 miliónov, pričom rekordné boli najmä predaje v online obchode PSG.

Po vydarenej sezóne sa klub teší neustálej podpore v Parku princov. V zápase proti Štrasburgu 18. októbra vypredali priaznivci 170. domáci zápas za sebou, pričom 98% z nich si obnovilo permanentky z minulej sezóny.

Francúzsky klub ťaží aj z neustáleho záujmu o vzájomnú spoluprácu. Podľa utorkového vyjadrenia na oficiálnej stránke pribudlo klubu od začiatku sezóny šesť nových partnerov, spolu ich má už 31.

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Illya Zabarnyi sa raduje po strelení gólu.
    Illya Zabarnyi sa raduje po strelení gólu.
    Paríž po najúspešnejšej sezóne hlási rekordné príjmy. Klub sa teší enormnej podpore fanúšikov
    dnes 17:28
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Francúzsko»Ligue 1»Paríž po najúspešnejšej sezóne hlási rekordné príjmy. Klub sa teší enormnej podpore fanúšikov