ONLINE: Paríž St. Germain - Real Sociedad dnes (Liga majstrov, osemfinále, LIVE)

Paríž Saint-Germain



Zverenci Luisa Enriqueho postúpili z veľmi náročnej skupiny z druhého miesta. Nazbierali rovnaký počet bodov ako tretie AC Miláno. V prospech francúzskeho majstra boli lepšie vzájomné zápasy. PSG je favoritom v tomto dvojzápase, ale musia to potvrdiť na trávniku.



Real Sociedad San Sebastian



Hostia vyhrali svoju základnú skupinu Ligy majstrov so ziskom 12 bodov a pozitívnym skóre 12:4. Za sebou nechali aj Inter MIláno. Španielský klub sa určite bez boja nevzdá a bude chcieť zaskočiť favorita tohto dvojzápasu. Uvidíme či sa im to podarí.