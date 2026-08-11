Paríž je pred Superpohárom UEFA namotivovaný. O svojom tíme nemám pochybnosti, povedal Enrique

Tradičné finále Superpohára UEFA pozná svojho favorita, avšak anglická Aston Villa verí, že dokáže prekaziť obhajobu trofeje Parížu Saint-Germain.
Dvojnásobný víťaz Ligy majstrov vlani zdolal Tottenham po jedenástkovom rozstrele a tentoraz hrá v jeho prospech stabilita kádra, ktorý neprešiel výraznejšími zmenami.
Na opačnej strane tím z Birminghamu bude musieť zvládnuť prechod na éru bez opôr Youriho Tielemansa a Morgana Rogersa, ktorí prestúpili k ekonomicky silnejším konkurentom.
Pribudli dvaja Francúzi
Parížania začínajú pod vedením španielskeho trénera Luisa Enriqueho svoju štvrtú sezónu. V uplynulých dvoch dokráčali k zisku najcennejšej európskej trofeje a na domácej scéne získali piaty ligový titul za sebou.
Rozbehnutý stroj nepotreboval výraznejšie zásahy, do tímu pribudli dvaja Francúzi. PSG získali talentovaného stredopoliara Maghnesa Aklioucheho z AS Monaco a práve z Aston Villy angažovali ľavého obrancu Lucasa Digneho. Enrique priviedol svoj tím k deviatim trofejam za dve sezóny a pred nasledujúcou si doprial viac oddychu.
„Nezostal som v Paríži, ale odišiel som s rodinou na sedem týždňov, čo je vo futbale pomerne nezvyčajne dlhá doba na oddych.
Počas toho času sa snažíte čo najviac odpojiť, ale ste stále v kontakte, lebo všetci s vami hovoria o sezóne a ľudia vám blahoželajú k získaným titulom.
Znie to krásne, ale nakoniec to ukazuje, ako tréner nedokáže prakticky nikdy vypnúť od futbalu,“ uviedol 56-ročný Španiel v rozhovore pre UEFA.
Nikto nemá väčšiu motiváciu
V Parku princov vybudoval mužstvo prakticky bez slabín. V ofenzíve sa spolieha na Chviču Kvaraccheliju či Ousmanea Dembeleho.
Stred poľa zasa diriguje portugalské duo Vitinha a Joao Neves. Defenzíve kraľuje dlhoročný kapitán Marquinhos či na krajoch silní Nuno Mendes a Achraf Hakimi.
Štrnásťnásobný francúzsky šampión však netají hlad po úspechoch ani po dvoch bezchybných ročníkoch.
„Nemyslím si, že by v Európe existoval tím, ktorý by bol motivovanejší ako my,“ povedal Enrique, ktorý si však uvedomuje, že vo finále Superpohára sa stretne s takisto motivovaným protivníkom:
„Nemám žiadne pochybnosti o tom, že Superpohár je naozaj dôležitá trofej a Villa bude veľmi konkurencieschopná. Ak sa pozrieme na Premier League, v najlepších tímoch je päť alebo šesť španielskych trénerov.
Myslím si, že španielsky futbal je vo všetkých ohľadoch na vrchole svetového futbalu, či už ide o hráčov, trénerov alebo funkcionárov.
Náš štýl predstavuje zábavný spôsob hry, v ktorom sa snažíme získať loptu, jej držanie je našou prioritou a prostredníctvom držania lopty sa prispôsobujeme tak, aby sme boli v obrane pevní.
Myslím si, že je to skvelý moment pre španielsky futbal v celosvetovom kontexte a mali by sme na to byť hrdí.“
Chcú vytvoriť víťaznú mentalitu
Práve za úspechom Aston Villy stojí takisto španielsky kormidelník Unai Emery. Anglický zástupca pod jeho vedením získal prvú európsku trofej od roku 1983.
Emery potvrdil obľúbenosť Európskej ligy, predtým ju vyhral aj s dvoma ďalšími tímami, ktoré mali v názve „Villa“. Trikrát sa radoval počas pôsobenia v FC Sevilla (2014-2016), raz vyhral s Villarrealom (2021).
„Snažíme sa dosiahnuť úspech v prvom rade vytvorením víťaznej mentality a potom sa zameriavame na pozitívne výsledky, ktoré z toho vyplývajú. Účasť v Superpohári UEFA je ďalšou príležitosťou vyhrať trofej.
Zahráme si proti Parížu Saint-Germain – v súčasnosti najlepšiemu tímu na svete a ďalšiemu elitnému tímu, s ktorým sa môžeme porovnávať,“ poznamenal Emery, ktorému pred novým ročníkom odišiel útočník Rogers do FC Chelsea za astronomických 117 miliónov libier a stredopoliar Tielemans prestúpil do Manchestru United.
Opačným smerom prišli portugalský stredopoliar Joao Gomes z Wolverhamptonu či argentínsky krídelník Alejandro Garnacho, ktorý hosťuje z Chelsea.
Na súťažný debut po prestupe z nemeckého Freiburgu si bude musieť počkať švajčiarsky útočník Johan Manzambi, ktorý sa predviedol vo výbornom svetle na svetovom šampionáte v zámorí, avšak z hry ho vyradilo zranenie kolena.
Naposledy to bola dráma
Mužstvo z Villa Parku sa etablovalo ako stály účastník európskych súťaží od príchodu baskického trénera v roku 2022. Pred dvoma rokmi sa dostala Aston Villa do semifinále Konferenčnej ligy a v roku 2025 do štvrťfinále Ligy majstrov.
Práve tam dokázala výrazne potrápiť neskoršieho víťaza Paríž Saint-Germain. V úvodnom stretnutí vyhral francúzsky tím 3:1 a po rýchlych dvoch góloch vonku viedol v dvojzápase už 5:1.
Následne však Angličania skórovali trikrát a zariadili drámu až do záverečného hvizdu. Práve z týchto konfrontácií chcú Emeryho zverenci čerpať.
„Hrať proti tímu ako PSG a cítiť, že sa môžeme dostať na ich úroveň, bolo pre našu sebadôveru veľmi dôležité.
Pokúsime sa v šatni využiť rovnaké posolstvo a na zápas sa pripravíme s presvedčením, že ak budeme hrať na maximum, máme šancu uspieť,“ dodal 54-ročný španielsky kouč, ktorý v minulosti stál aj na lavičke PSG a vyhral s ním sedem trofejí vrátane titulu v Ligue 1 v ročníku 2017/18.
Na MS nedostal šancu
Zaujímavý je aj príbeh delegovaného hlavného rozhodcu Omara Artana zo Somálska. Tridsaťštyriročný arbiter, ktorého vlani vyhlásili za afrického rozhodcu roka, prišiel kontroverzne o rozhodovanie na nedávnych majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku.
Na šampionát ho delegovala Medzinárodná futbalová federácia (FIFA), avšak USA mu neudelili vstupné víza a po prílete do Miami sa musel vrátiť do Turecka. Artan bude prvý neeurópsky rozhodca, ktorý povedie finále Superpohára UEFA.
„Bolo to veľmi ťažké obdobie. Mnoho ľudí so mnou súcitilo, pretože keď na niečom pracujete veľa rokov a napokon sa vám to nepodarí, je to veľmi náročné.
Naozaj si však vážim podporu, ktorú som dostal z celého sveta. Som za to nesmierne vďačný,“ vyhlásil somálsky rozhodca pre UEFA.
Jeho asistentmi budú tiež Afričania, Liban Abdoulrazack Ahmed z Džibutska a Stephen Eleazar Onyango Yiembe z Kene.
Štvrtý rozhodca je Rade Obrenovič zo Slovinska. Úvodný výkop v salzburskej Red Bull Arene je na programe o 21.00 h SELČ.
Prehľad víťazov Superpohára UEFA od roku 2000
- 2000 Galatasaray Istanbul
- 2001 FC Liverpool
- 2002 Real Madrid
- 2003 AC Miláno
- 2004 FC Valencia
- 2005 FC Liverpool
- 2006 FC Sevilla
- 2007 AC Miláno
- 2008 Zenit Petrohrad
- 2009 FC Barcelona
- 2010 Atletico Madrid
- 2011 FC Barcelona
- 2012 Atletico Madrid
- 2013 Bayern Mníchov
- 2014 Real Madrid
- 2015 FC Barcelona
- 2016 Real Madrid
- 2017 Real Madrid
- 2018 Atletico Madrid
- 2019 FC Liverpool
- 2020 Bayern Mníchov
- 2021 FC Chelsea
- 2022 Real Madrid
- 2023 Manchester City
- 2024 Real Madrid
- 2025 Paríž Saint-Germain