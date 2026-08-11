Chcel senzáciu, skončil na polícii. Turecký novinár si vymyslel prestup Musialu

Jamal Musiala
Jamal Musiala (Autor: TASR/AP)
TASR|11. aug 2026 o 16:45
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Opakovane šíril informácie, že hviezda Bayernu má namierené do Galatasarayu.

Tureckého športového novinára dočasne zadržala tamojšia polícia po tom, ako na sociálnych sieťach viackrát informoval o údajnom pripravovanom prestupe futbalistu Bayernu Mníchov Jamala Musialu do Galatasarayu Istanbul.

Zadržali ho na základe kontroverzného tureckého zákona o dezinformáciách za „verejné šírenie zavádzajúcich informácií“.

Novinár Burhan Can Terzi na sociálnych sieťach opakovane šíril informácie o tom, že hviezda Bayernu Jamal Musiala má namierené do tímu Galatasaray Istanbul.

Klub však tieto vyjadrenia dvakrát oficiálne poprel, označil ich za vedomé klamstvo a podal podnet na prokuratúru. Zároveň fanúšikov vyzval, aby sa spoliehali iba na oficiálne oznámenia klubu.

Novinár po pondelkovom zadržaní vypovedal na polícii a po predvedení pred súd ho prepustili na slobodu bez uvalenia ďalších obmedzení.

Turecký parlament prijal spomínaný zákon v roku 2022 a umožňuje postihovať aj šírenie nepravdivých informácií v prípadoch, keď ich autor koná s úmyslom vyvolať znepokojenie verejnosti. Informovala agentúra DPA.

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