Chcel senzáciu, skončil na polícii. Turecký novinár si vymyslel prestup Musialu

Tureckého športového novinára dočasne zadržala tamojšia polícia po tom, ako na sociálnych sieťach viackrát informoval o údajnom pripravovanom prestupe futbalistu Bayernu Mníchov Jamala Musialu do Galatasarayu Istanbul.
Zadržali ho na základe kontroverzného tureckého zákona o dezinformáciách za „verejné šírenie zavádzajúcich informácií“.
Novinár Burhan Can Terzi na sociálnych sieťach opakovane šíril informácie o tom, že hviezda Bayernu Jamal Musiala má namierené do tímu Galatasaray Istanbul.
Klub však tieto vyjadrenia dvakrát oficiálne poprel, označil ich za vedomé klamstvo a podal podnet na prokuratúru. Zároveň fanúšikov vyzval, aby sa spoliehali iba na oficiálne oznámenia klubu.
Novinár po pondelkovom zadržaní vypovedal na polícii a po predvedení pred súd ho prepustili na slobodu bez uvalenia ďalších obmedzení.
Turecký parlament prijal spomínaný zákon v roku 2022 a umožňuje postihovať aj šírenie nepravdivých informácií v prípadoch, keď ich autor koná s úmyslom vyvolať znepokojenie verejnosti. Informovala agentúra DPA.