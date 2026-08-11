Svadba presne do roka a do dňa. Ronaldo sa oženil s partnerkou Georginou

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa oženil so svojou dlhoročnou partnerkou Georginou Rodriguezovou. Civilný sobáš sa uskutočnil v Portugalsku, informovala agentúra DPA.
Dvojica, ktorá tvorí pár od roku 2016 po zoznámení v Madride, zverejnila na Instagrame fotografiu so svadobnými obrúčkami.
Štyridsaťjedenročný Ronaldo sa oženil iba štyri dni pred štartom svojho klubu Al Nassr v novej sezóne saudskoarabskej Pro League.
Svadba sa konala v Cascais, prímorskom letovisku západne od Lisabonu. Na obrade sa zúčastnilo aj ich päť detí. Stalo sa tak presne rok po tom, čo dvojica na rovnaký dátum v roku 2025 oznámila zasnúbenie.
Ronaldo počas kariéry v drese Sportingu Lisabon, Manchestru United, Realu Madrid, Juventusu Turín, Al Nassr a portugalskej reprezentácie strelil takmer 1000 gólov. Nedávno absolvoval svoje šieste majstrovstvá sveta.