Alonso si vyhliadol prvú posilu. Chelsea priviedla mladého obrancu z Talianska

Anglický futbalový klub Chelsea FC skompletizoval príchod pravého obrancu Marca Palestru z Atalanty Bergamo.
Dvadsaťjedenročný taliansky reprezentant podpísal s londýnskym klubom sedemročný kontrakt.
Podľa agentúry DPA dosiahla prestupová suma približne 55 miliónov eur. Palestra je prvou posilou Chelsea od nástupu nového hlavného trénera Xabiho Alonsa, ktorý sa funkcie oficiálne ujal v stredu.
Londýnsky klub pokračuje v prestavbe kádra po sklamaní z uplynulej sezóny, v ktorej v Premier League obsadil až 10. miesto. Podľa talianskych médií bol Palestra blízko k prestupu do Interu Miláno, no Chelsea prišla s výhodnejšou ponukou pre Atalantu aj samotného hráča.
„K prestupu do Chelsea ma presvedčilo veľa vecí. Je to jeden z najväčších klubov na svete. Máme tu množstvo talentovaných hráčov, veľmi silný tím a trénera Xabiho Alonsa. Hovoril mi o tom, akým štýlom chce, aby sme hrali, čo ma veľmi nadchlo,“ povedal Palestra pre klubový web.
V A-tíme Atalanty debutoval v decembri 2023. Uplynulú sezónu strávil na hosťovaní v Cagliari, kde zaujal natoľko, že ho vyhlásili za najlepšieho obrancu Serie A. V drese talianskej reprezentácie debutoval počas neúspešnej baráže o postup na majstrovstvá sveta.