Pripravujú sa na odchod Mbappého? PSG chce získať krídelníka Barcelony

BRATISLAVA. Francúzsky futbalista Ousmane Dembélé sa s najväčšou pravdepodobnosťou bude sťahovať do Paríža, kde by mal čoskoro podpísať kontrakt do roku 2028 s klubom Paríž St. Germain.

Ako referuje web španielskeho denníka Marca, odchod 26-ročného krídelníka zo španielskeho klubu FC Barcelona by mohol byť definitívny ešte v priebehu pondelka.

Parížania tlačia na spečatenie prestupu

"Blaugranas" sa pred niekoľkými dňami údajne pokúsili získať Kyliana Mbappého, pričom vzhľadom na nelichotivú ekonomickú situáciu chceli do operácie zahrnúť Dembélého a Gaviho.