ONLINE: Žreb osemfinále Konferenčnej ligy dnes LIVE

Trofej pre víťaza Konferenčnej ligy. (Autor: REUTERS)
Sportnet|27. feb 2026 o 11:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo žrebu osemfinále Konferenčnej ligy.

Futbalová Konferenčná liga dnes pokračuje žrebom osemfinále.

Tímy, ktoré skončili po ligovej fáze na 1. - 8 priečke, spoznajú svojich súperov, ktorí vzišli z play-off o osemfinále.

Kde sledovať žreb v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Žreb Konferenčnej ligy sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE: Konferenčná liga 2025/2026 - žreb osemfinále dnes (futbal, piatok, naživo)

Žrebovanie súťaží  2025/2026
27.02.2026 o 14:00
Los osmifinále Konferenční ligy
Plánovaný
Prenos
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 14:00.

Konferenčná liga

