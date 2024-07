ONLINE: Žreb 3. predkola Európskej ligy dnes LIVE (Slovan Bratislava, MFK Ružomberok)

Majstrovská vetva:



Skupina 1



Nasadení:

Porazený z dvojice Malmö FF (SWE) – KÍ Klaksvík (FRO)

Porazený z dvojice Shamrock Rovers FC (IRL) – AC Sparta Praha (CZE)

Porazený z dvojice FK Bodø/Glimt (NOR) – FC RFS (LVA)



Nenasadení:

Porazený z dvojice PAOK FC (GRE) – FK Borac Banja Luka (BIH)

Porazený z dvojice NK Celje (SVN) – ŠK SLOVAN BRATISLAVA (SVK)

Porazený z dvojice UE Santa Coloma (AND) – FC Midtjylland (DEN)



Skupina 2



Nasadení:

Porazený z dvojice Fotbal Club FCSB (ROU) – Maccabi Tel-Aviv FC (ISR)

Porazený z dvojice Lincoln Red Imps FC (GIB) – Qarabağ FK (AZE)

Porazený z dvojice Ferencvárosi TC (HUN) – The New Saints FC (WAL)



Nenasadení:

Porazený z dvojice APOEL FC (CYP) – FC Petrocub (MDA)

Porazený z dvojice PFC Ludogorets 1945 (BUL) – FC Dinamo Minsk (BLR)

Porazený z dvojice FK Panevėžys (LTU) – Jagiellonia Białystok (POL)



Hlavná vetva:



Skupina 1



Nasadení:

Postupujúci z dvojice AFC Ajax (NED) – FK Vojvodina (SRB)

Postupujúci z dvojice Molde FK (NOR) – Silkeborg IF (DEN)

Porazený z dvojice FC Dynamo Kyiv (UKR) – FK Partizan (SRB)

Postupujúci z dvojice: Wisła Kraków (POL) – SK Rapid Wien (AUT)



Nenasadení:

Postupujúci z dvojice MFK RUŽOMBEROK (SVK) – Trabzonspor A.Ş. (TUR)

Postupujúci z dvojice Kilmarnock FC (SCO) – Cercle Brugge KSV (BEL)

Porazený z dvojice FC Lugano (SUI) – Fenerbahçe SK (TUR)

Postupujúci z dvojice Panathinaikos FC (GRE) – PFC Botev Plovdiv (BUL)



Skupina 2



Nasadení:

Postupujúci z dvojice SC Braga (POR) – Maccabi Petah-Tikva FC (ISR)

FC Viktoria Plzeň (CZE)

Postupujúci z dvojice FC Sheriff Tiraspol (MDA) – IF Elfsborg (SWE)



Nenasadení:

Postupujúci z dvojice CS Corvinul 1921 Hunedoara (ROU) – HNK Rijeka (CRO)

Servette FC (SUI)

FC Kryvbas Kryvyi Rih (UKR)