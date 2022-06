Nad definitívnym zložením druhého predkola visí mnoho otáznikov. Slovan Bratislava by sa najradšej v Európskej konferenčnej lige nevidel.



Trnava do pohárovej Európy v tomto prekole len vstupuje a ak si odmyslíme dánsky Viborg, tak má prechodnú cestu ďalej.



To platí aj o Dunajskej Strede, pri potenciálnych súperoch v 2. predkole by boli pravdepodobne najviac nepríjemní švédsky Elfsborg a poľský Pogoń Štetín.



Ružomberčania to už majú ťažšie – v ich skupine nájdeme favorita na skupinovú fázu z Bazileja, nepríjemné by boli aj belgické Antverpy. Naopak, ak by sa pošťastilo, mohli by Liptáci hrať aj proti trpaslíkovi z Lichtenštajnska alebo San Marína.