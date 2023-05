Slovenský reprezentant si poranil koleno, čaká ho niekoľkomesačná pauza

Ak sa Hellas zachráni v Serii A, bude musieť odkúpiť Dudu na trvalý prestup, pokiaľ si ho chce v mužstve udržať.

Pokiaľ však Hellas zostúpi do Serie B, povinnosť transferu zanikne. Znamenalo by to, že by sa Duda v lete vrátil do Kolína nad Rýnom.