VIDEO: Mal neuveriteľné reflexy. Greif ukázal, prečo je v Lyone, chválil ho tréner

LYON. Slovenský futbalový brankár Dominik Greif podal vo svojej premiére v drese Olympique Lyon skvelý výkon.
Na adresu svojho nového spoluhráča to povedal americký stredopoliar Tanner Tessmann, ktorý v piatok zariadil triumf Lyonu nad Angers 1:0.
Greif dostal v bránke francúzskeho tímu prvú príležitosť po letnom príchode z Mallorcy a dokázal sa jej chopiť naplno.
Počas stretnutia 5. kola Ligue 1 síce veľa práce nemal, ale v nadstavenom čase druhého polčasu dokázal vychytať jediné dve strely súpera, ktoré mierili medzi tri žrde. Pripísal si dva výborné zákroky a Lyon si aj vďaka nemu napokon udržal tesné víťazstvo.
„Neuveriteľné reflexy. Vo svojom prvom domácom zápase podal skvelý výkon. Bolo to preňho niečo naozaj veľké a dôležité. Je to neuveriteľné a myslím si, že to odrážalo tímového ducha piatkového večera, teda nikdy sa nevzdávať, a to nám vynieslo víťazstvo,“ uviedol Tessmann podľa L'Équipe.
Od asistenta trénera Jorgeho Maciela si 28-ročný Slovák vyslúžil pochvalu aj za hru nohami.
„Dominik bol veľmi dobrý, v posledných dvoch akciách už rozhodujúci. Medzi vecami, ktoré od brankárov v našom štýle hry požadujeme, je ich hra nohami. A Dominik bol pokojný, robil rozvážne rozhodnutia, našiel hráčov, ktorí boli voľní a ukázal, prečo tu je,“ konštatoval portugalský kouč.
Lyon si pripísal štvrtý triumf bez inkasovaného gólu v tejto sezóne. Jedinú prehru utrpel minulý týždeň na trávniku Rennes (1:3), v ktorom dohrával bez vylúčeného Tylera Mortona. Všetky tri góly vtedy brankár Remy Descamps dostal v oslabení.
„V tejto sezóne sme nedostali žiadny gól v hre jedenástich proti jedenástim,“ pripomenul Maciel, keďže aj Greifovi sa podarilo túto šnúru natiahnuť.
Tessmann rozhodol o osude stretnutia z dorážky v 65. minúte. „V druhom polčase bolo viac priestoru, čo nám umožnilo otvoriť skóre. Dali sme gól, ale zápas zostal tesný až do konca.
Dominik predviedol niekoľko skvelých zákrokov, ktoré nám umožnili udržať si vedenie. Každý deň tvrdo trénujeme, aby sme boli na tejto úrovni. Berieme to od zápasu k zápasu a sústredíme sa na to, čo bude ďalej,“ povedal pre klubový web.
Lyon sa v neúplnej tabuľke bodovo dotiahol na vedúci Paríž St. Germain. Ten mal zápas k dobru, v nedeľu ho však čakal nepríjemný duel na pôde Olympique Marseille. Lyon mohlo v prípade víťazstva predbehnúť aj Lille, ktoré si malo v sobotu zmerať sily s Racingom Lens.
„Sme spokojní s týmto víťazstvom a teraz sa presunieme k ďalším zápasom. Stále je pred nami dlhá cesta, ale vieme, že so srdcom a vôľou sa spoločne môžeme ďalej zlepšovať,“ uzavrel Maciel.