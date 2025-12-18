Dobre číta hru a je silný v súbojoch. Slovenský obranca prestúpil do Česka

FK Teplice hlási príchod slovenského obrancu Olivera Klimpla, ktorý do klubu prestupuje z MFK Dukla Banská Bystrica.
Dvadsaťjedenročný stopér patrí medzi mladých hráčov, ktorých vývoj je na slovenskej scéne pozorne sledovaný, a jeho presun do Teplíc zapadá do dlhodobej stratégie klubu pracovať s perspektívnymi futbalistami.
Informovala o tom oficiálna stránka českého klubu.
Oliver Klimpl je na Slovensku vnímaný ako obranca s predpokladmi pre moderný futbal. Prešiel mládežou Ružomberka a následne Banskej Bystrice, kde sa postupne prepracoval do kádra A-tímu. Tu zbieral skúsenosti v najvyššej aj druhej najvyššej slovenskej súťaži.
Teplice získavajú hráča, ktorého výkonnostná krivka má stále stúpať — nejde o okamžitú oporu, ale o projekt s potenciálom.
„Počítame s tým, že si potrebuje prejsť obdobím adaptácie na tempo českého futbalu, rozdielne herné nároky aj nové prostredie, preto rátame s tým, že začne zápasovou praxou v našom béčku.
Následne potom bude bojovať o svoju pozíciu v zostave ligového tímu,“ hovorí športový riaditeľ Štěpán Vachoušek. Prechod do Teplíc má byť predovšetkým o rozvoji.
Teplice dlhodobo investujú do mladších hráčov, ktorí sa môžu postupne zapracovať a stať sa pevnou súčasťou tímu. Klimpl svojím profilom túto filozofiu presne napĺňa.
„Oliver už v takom mladom veku nastupoval aj v najvyššej slovenskej súťaži. Vie dobre čítať hru, je silný v osobných súbojoch a jeho prednosťou je pokoj na lopte,“ opisuje hráča Vachoušek.