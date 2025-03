Zo Sardínie si prináša hernú prax. Obert očakáva so Slovinskom náročný súboj

SENEC. Slovenský futbalista Adam Obert očakáva vo štvrtok na Tehelnom poli (20.45 h) náročný úvodný zápas v boji o postup do B-divízie Ligy národov proti Slovinsku. Dvadsaťdvaročný obranca talianskeho klubu Cagliari Calcio varoval pred silou osemfinalistu minuloročných ME v Nemecku a vyjadril svoju túžbu zahrať si aj na júnovom domácom európskom šampionáte kategórie do 21 rokov. Obert od záveru decembra odohral za klub osem stretnutí, v ďalších štyroch figuroval iba ako náhradník.

"V kádri sme viacerí hráči s veľmi dobrou kvalitou. Tréner sa rozhoduje podľa toho, čo vidí na tréningu. Možno niekedy vidí mňa unavenejšieho, niekedy zasa spoluhráča na mojom poste, preto to rotuje. Vieme sa dobre dopĺňať. Hlavné je, aby ten, kto hrá v danom zápase, dal do toho maximum," vysvetlil defenzívny univerzál svoju rolu v tíme zo Sardínie.

V uplynulých troch dueloch však nechýbal v zostave. Naposledy odohral 65 minút v súboji proti AS Rím, v ktorom Rimania zvíťazili 1:0. "Prichádzam v dobrom nastavení, predošlé zápasy som hral a mám hernú prax. Škoda zápasu proti AS Rím, dal sa uhrať nejaký bod, možno aj vyhrať. Mali sme fázu, v ktorej sme súpera tlačili, paradoxne vtedy sme inkasovali, čo bola trochu facka," povedal Obert.

V novembrovom asociačnom termíne odohral 50 minút v nevydarenom kľúčovom súboji o priamy postup z C-divízie na pôde Švédska (1:2), následne mal plnú minutáž v záverečnom vystúpení "sokolov" proti Estónsku (1:0). Proti Slovinsku si zahrá premiérovo. Slováci sa konfrontovali s balkánskym mužstvom v troch zo štyroch predošlých kvalifikačných skupinách na MS (2010, 2018, 2022). "Pamätám si zápasy so Slovinskom ešte z detstva. Väčšinu z nich som pozeral s rodinou. Teraz majú veľmi dobrú kvalitu, potvrdili to na majstrovstvách Európy, keď skoro vyradili v osemfinále Portugalsko. Bude to určite náročný dvojzápas, musíme sa na neho pripraviť, pretože súper má veľmi dobré individuality," skonštatoval Obert.

Jeho tímu patrí v talianskej Serie A priebežne 15. pozícia, o priečku vyššie je Hellas Verona s dvojicou Slovákov - Ondrej Duda a Tomáš Suslov. Prvý menovaný počas víkendu zariadil víťazstvo svojho tímu na pôde Udinese Calcio výstavným presným zásahom z priameho kopu, ktorý Obertovi neunikol: "Videl som to a tešil som sa z ´Ondrovho´ gólu. Potom som si pozrel tabuľku a videl som, že sú nad nami, tak sa to trochu zmenilo. Ale nie, samozrejme, som rád, keď chalani z reprezentácie dajú pekný gól. Bude to boj do konca, čaká nás záverečných 10 zápasov a každý bod sa bude počítať."

Obert sa už po očku pozerá aj na blížiaci sa európsky šampionát vekovej kategórie do 21 rokov. Ten sa premiérovo uskutoční na Slovensku a Obert na ňom bude môcť štartovať, ak ho uvoľní jeho zamestnávateľ. "My sme sa už o tom bavili s Tomášom Suslovom alebo Tomášom Rigom. Určite je to pekné zahrať si EURO na Slovensku. Vždy sme o tom snívali v mládežníckych kategóriách, ale nikdy sa nám to nepodarilo v kvalifikácii. Bol by to splnený sen, bavili sme sa o tom aj s trénerom Kentošom. Ak bude možnosť a budem zdravý, tak by som určite chcel ísť," uzavrel obranca s 11 štartmi za národný A-tím.