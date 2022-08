Škriniar napriek úvahám o odchode zostal. Má veľkú šancu na titul

V lete sa často špekulovalo o jeho odchode, keď najvážnejšími uchádzačmi o jeho služby boli PSG, Chelsea a Tottenham, no doteraz nikto nedokázal splniť finančné požiadavky Interu za jeho prestup vo výške viac ako 70 miliónov eur.

Do Interu sa v transferovom okne vrátil belgický kanonier Romelu Lukaku, ktorý prišiel na hosťovanie z Chelsea, no klub neuspel na trhu v snahe získať Paula Dybalu (podpísal s AS Rím) a brazílskeho obrancu Gleisona Bremera (prestúpil z FC Turín do Juventusu).