Futbal v Amerike rozkvitá. Novú sezónu MLS zdokumentuje v seriáli Apple TV

"Je to pre nás dôležitý projekt, liga poskytuje správnu úroveň prístupu, pomáha identifikovať správne príbehy, ktoré treba rozprávať, pretože je to obrovská príležitosť," povedal výkonný viceprezident MLS pre médiá Seth Bacon podľa agentúry AP.

Nový seriál zatiaľ zostáva bez názvu a nebol zverejnený ani oficiálny dátum jeho uvedenia.

Spoločnosť Apple ho pridáva do radu futbalových doku-seriálov, ktorý už zahŕňa "Messi Meets America", šesťdielny dokument s exkluzívnym prístupom do zákulisia Messiho v jeho debutovej sezóne - spolu s "Messiho majstrovstvami sveta: The Rise of a Legend", ktorý zachytáva, čo dokázal s argentínskym národným tímom.

