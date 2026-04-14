Messi prišiel o trénera. Argentínčan opúšťa lavičku z osobných dôvodov

Argentínčan Javier Mascherano z osobných dôvodov odchádza z postu trénera futbalistov Interu Miami.
K tomuto kroku sa odhodlal štyri mesiace po tom, ako priviedol tím okolo Lionela Messiho k triumfu v MLS Cupe. Informovala o tom agentúra AP.
Mascherano v minulosti s Messim hrával v Barcelone i v argentínskej reprezentácii. „Chcel by som sa klubu poďakovať za prejavenú dôveru.
Každý jeden zamestnanec tejto organizácie si zaslúži uznanie za to, že prispel ku kolektívnemu dielu. Špeciálna vďaka patrí hráčom, ich zásluhou sme mohli zažiť nazabudnuteľné momenty,“ uviedol Mascherano vo svojom vyhlásení.