VIDEO: Messi režíroval výhru Interu dvomi gólmi, vydarený zápas odohral aj Rusnák

Lionel Messi zariadil v zámorskej futbalovej lige MLS dvoma gólmi víťazstvo Interu Miami 3:2 na ihrisku Colorada, kde sa úradujúci majstri prvýkrát museli zaobísť bez trénera Javiera Mascherana.
S klubom sa rozlúčil v utorok z osobných dôvodov a dočasný nástupca Guillermo Hoyos prežil úspešnú premiéru.
Jeho hviezdny argentínsky krajan Messi otvoril skóre v 18. minúte z penalty, víťazný gól dal v 79. minúte po sólovej akcii.
Darilo sa aj slovenskému reprezentantovi Albertovi Rusnákovi, ktorý sa podieľal na víťazstve Seattlu nad St. Louis 4:1 dvomi asistenciami a jedným gólom z penalty.
Slovák prežíva vydarený vstup do sezóny, po siedmich zápasoch má na konte dva góly a tri asistencie. Rusnákovi sa radilo aj v pohári CONCACAF, v ktorom pred pár dňami skóroval dvakrát.
Rusnák si pripísal obe asistencie v prvom polčase z rohových kopov z ľavej strany, keď na vzdialenejšej strane päťky našiel Cristiana Roldana, ktorý sa najprv presadil hlavou a v druhom prípade zakončil z prvej pravou nohou.
V úvode druhého polčasu 31-ročný slovenský ofenzívny stredopoliar zvýšil na priebežných 3:0 z pokutového kopu, keď vystrelil vľavo k žrdi do protipohybu brankára.
Sounders sa po siedmich zápasoch nachádzajú na priebežnej štvrtej priečke tabuľky a v MLS ťahajú sériu piatich zápasov bez prehry, pričom v štyroch z nich zvíťazili.
Messi, osemnásobný víťaz Zlatej lopty a kapitán majstrov sveta, predĺžil sériu neporaziteľnosti Interu na sedem stretnutí.
Po jedinej prehre v úvode sezóny má Argentínčan na konte už sedem gólov a v tabuľke strelcov je druhý.
Stretnutie sa uskutočnilo kvôli obrovskému záujmu divákov na štadióne amerických futbalistov Denveru Broncos a sledovala ho druhá najvyššia návšteva v histórii súťaže 75 824 divákov.
Rekord drží derby medzi tímami z Los Angeles Galaxy - FC z júla 2023, na štadióne vtedy bolo 82 110 fanúšikov.