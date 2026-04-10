Neymar môže mať slovenského spoluhráča. Brazílčana lákaju do MLS

Hviezdny brazílsky útočník Neymar by mohol zamieriť do MLS. Podľa zámorských médií má o 34-ročného futbalistu záujem Cincinnati, kde pôsobí aj slovenský reprezentant Samuel Gidi.
Neymar sa vlani vrátil do Santosu, s ktorým má zmluvu do konca roka. Cincinnati preto už teraz niekdajšieho hráča Barcelony, Paris St. Germain alebo Al Hilálu oslovilo, či by nemal záujem o angažmán v MLS.
V tejto sezóne Neymar za Santos zatiaľ nastúpil k šiestim súťažným zápasom a dal v nich tri bránky.
V minulom ročníku za brazílsky celok najdrahší futbalista histórie odohral 30 stretnutí a zaznamenal 11 gólov.