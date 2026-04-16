VIDEO: Rusnák je v streleckej forme. Zažiaril dvomi gólmi, no jeho tím neuspel

Slovenský reprezentant Albert Rusnák odohral výborný zápas, no jeho Seattle Sounders FC sa s Tigres UANL lúči vo štvrťfinále pohára CONCACAF.
Seattle v odvete zvíťazil 3:1 aj vďaka dvom presným zápasom Slováka a dokázal vymazať dvojgólové manko z prvého zápasu (0:2), no celkové skóre 3:3 napokon hralo v prospech mexického tímu, ktorý strelil gól na ihrisku súpera.
Domáci vstúpili do zápasu presne tak, ako potrebovali. Už v 11. minúte otvoril skóre pekným zakončením Rusnák po spolupráci s Cristianom Roldanom a rýchlo vrátil Seattle do hry.
Jeho gól pôvodne rozhodcovia neuznali pre ofsajdové postavenie, no následne ho odobril VAR.
Tigres síce dokázal odpovedať zásahom Joaquima v 31. minúte, no obraz hry patril domácim. Seattle bol aktívnejší, agresívnejší a neustále tlačil súpera pod tlak.
Po prestávke pokračoval tlak amerického tímu. V 48. minúte poslal Seattle opäť do vedenia Danny Musovski, čím sa celkový stav dvojzápasu vyrovnal.
Definitívnu drámu zariadil opäť Rusnák. V 82. minúte presnou strelou zvýšil na 3:1 a dostal Tigres na hranu vypadnutia.
Napriek dominantnému výkonu a dvojgólovému večeru slovenského stredopoliara Seattle napokon na postup nedosiahol.
Rusnák v desiatich zápasoch tejto sezóny zaznamenal už tri presné zásahy a jednu asistenciu.