Messi má v Miami nového trénera. Povedie ho bývalý mentor z Barcelony

Argentínčan Guillermo Hoyos sa stal novým trénerom futbalistov Interu Miami. Klub zámorskej MLS to potvrdil na svojej oficiálnej stránke.
Šesťdesiatdvaročný Hoyos doposiaľ zastával funkciu športového riaditeľa Miami a rolu hlavného trénera prevezme po tom, ako jeho krajan Javier Mascherano odišiel z postu z osobných dôvodov.
Len pred štyrmi mesiacmi pritom Inter doviedol k triumfu v MLS Cupe. Hoyos je jeden z bývalých mentorov kapitána tímu Lionela Messiho, ktorého viedol v mládežníckom tíme Barcelony.
„Zdieľame priateľstvo, ktoré trvá mnoho rokov. Toto priateľstvo však neznamená, že budeme okolo neho neustále prešľapovať,“ uviedol Argentínčan.
Klub pôvodne avizoval, že Hoyos prevezme vedenie tímu v „nadchádzajúcich zápasoch“, ale v príspevkoch na sociálnych sieťach ho označuje ako hlavného trénera.
Podľa zdrojov agentúry AFP by mal zostať vo funkcii do polovice roka, pričom v auguste by malo byť oznámené nové trénerské zloženie.