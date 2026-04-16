Messi má v Miami nového trénera. Povedie ho bývalý mentor z Barcelony

TASR|16. apr 2026 o 08:47
Doposiaľ zastával funkciu športového riaditeľa klubu.

Argentínčan Guillermo Hoyos sa stal novým trénerom futbalistov Interu Miami. Klub zámorskej MLS to potvrdil na svojej oficiálnej stránke.

Šesťdesiatdvaročný Hoyos doposiaľ zastával funkciu športového riaditeľa Miami a rolu hlavného trénera prevezme po tom, ako jeho krajan Javier Mascherano odišiel z postu z osobných dôvodov.

Len pred štyrmi mesiacmi pritom Inter doviedol k triumfu v MLS Cupe. Hoyos je jeden z bývalých mentorov kapitána tímu Lionela Messiho, ktorého viedol v mládežníckom tíme Barcelony.

„Zdieľame priateľstvo, ktoré trvá mnoho rokov. Toto priateľstvo však neznamená, že budeme okolo neho neustále prešľapovať,“ uviedol Argentínčan.

Klub pôvodne avizoval, že Hoyos prevezme vedenie tímu v „nadchádzajúcich zápasoch“, ale v príspevkoch na sociálnych sieťach ho označuje ako hlavného trénera.

Podľa zdrojov agentúry AFP by mal zostať vo funkcii do polovice roka, pričom v auguste by malo byť oznámené nové trénerské zloženie.

MLS

