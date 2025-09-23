Zlá správa pre Arsenal. Letná posila bude mimo hry niekoľko týždňov

Noni Madueke (v strede) v súboji s hráčmi Manchestru City v zápase Premier League.
Noni Madueke (v strede) v súboji s hráčmi Manchestru City v zápase Premier League. (Autor: TASR/AP)
23. sep 2025
Anglický krídelník utrpel bližšie nešpecifikované zranenie.

LONDÝN. Futbalistom Arsenalu Londýn bude pravdepodobne niekoľko týždňov chýbať Noni Madueke.

Anglický krídelník utrpel počas nedeľného šlágra Premier League proti Manchestru City (1:1) bližšie nešpecifikované zranenie.

Madueke nastúpil v základnej zostave. Tréner tímu Mikel Arteta ho poslal na lavičku po polčasovej prestávke, podľa prvotných správ pre problémy s kolenom.

„Zatiaľ nevieme, pravdepodobne bude musieť absolvovať ďalšie vyšetrenia na budúci týždeň. Na začiatku zápasu niečo cítil, snažil sa pokračovať a v polčase ho to bolelo až moc, takže uvidíme,“ citovala španielskeho kormidelníka agentúra AP.

Dvadsaťtriročný hráč prišiel do Arsenalu v lete z konkurenčnej Chelsea. V novej sezóne odohral všetkých päť zápasov najvyššej anglickej súťaže, v štyroch z nich štartoval v základnej zostave.

„Je naozaj sklamanie vidieť ho zraneného, pretože bol v dobrej forme. Dostával sa do určitej konzistencie a zdal sa byť skutočnou hrozbou, takže je to pre nás veľká absencia,“ dodal Arteta.

V ofenzíve „kanonierov“ momentálne chýbajú aj zranení kapitán Martin Ödegaard, Kai Havertz a Gabriel Jesus.

