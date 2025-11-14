Ciele si stavia vysoko, niekedy až nereálne. Nováčik súťaže udivuje aj vďaka gólom mladíka

RASLAVICE. Nikolas Lukáč (22), útočník nováčika TIPOS tretej ligy Východ, je už z Futbalnetu dobre známy.
Mladý ofenzívny futbalista, rovnako ako jeho klub OFK SIM Raslavice, sú príjemným prekvapením tejto súťaže. Po jesennej časti sa OFK nachádza na štvrtom mieste a Nikolas strelil 9 gólov.
V ankete o najlepšiu jedenástku súťaže skončil tesne za hranicou a na pomyselnej lavičke náhradníkov. Získal 5 hlasov, rovnako ako ďalší piati futbalisti.
Po vyhodnotení hlasovania trénerov bol pretlak ofenzívnych hráčov, a preto sa do jedenástky dostali obrancovia Mário Jacko a Viktor Maťaš, ktorí mali rovnaký počet hlasov ako Lukáč.
Pri ďalšom rozhodovaní o umiestnení bol teda rozhodujúci post. Hoci to môže vyzerať nespravodlivo, takéto rozhodnutie má svoj futbalový význam.
Pre mladého talentovaného ofenzívneho hráča je takéto umiestnenie jednoznačným úspechom a motiváciou do ďalšej práce.
Dôvod pozitívneho hodnotenia piatich trénerov (Humenné, Stropkov, Lipany, Kežmarok, Raslavice) vysvetľuje takto:
„Moje pôsobenie v jesennej časti by som zhodnotil asi tak, že hoci si vždy nastavím ciele vysoko, niekedy až nereálne, že sa mi podarilo byť po jeseni tretí najlepší strelec ligy, som naozaj nečakal.
Veľmi ma to teší, motivuje, ale zároveň mi to ukazuje, že ak sa chcem porovnávať s najlepšími, musím na sebe ešte veľa pracovať.“
Rovnako mu však pomohla dobrá hra celého tímu a aj postavenie v tabuľke po jesennej časti:
„Myslím, že s umiestnením klubu je každý nadmieru spokojný. Pred začiatkom súťaže sme o takomto umiestnení ani nesnívali, a aj keď naša hra často nevyzerala tak, ako by sme chceli, zbierali sme cenné body. Myslím si, že si zaslúžene stojíme tam, kde stojíme.“
Nikolas mal v lete ponuku do druhej ligy, ale rozhodol sa ju neprijať a ostať v Raslaviciach.
„Myslím, že som sa rozhodol najlepšie, ako som mohol. Aj keď každý sa chce vždy posúvať vpred, nechcel som sa unáhliť a ísť niekam, kde by to bolo pre mňa kontraproduktívne.
V tom čase to bolo pre mňa najrozumnejšie rozhodnutie – ostať, aby som mohol napredovať ako hráč, naberal pravidelnú minutáž a pomáhal mužstvu.“
Nikiho aj jeho spoluhráčov čaká neobľúbená zimná príprava a po nej štart jarnej časti TIPOS tretej ligy. Ciele raslavického kanoniera i jeho tímu sú rovnaké:
„V jarnej časti by sme sa chceli zamerať nielen na to, aby sme zbierali body a ostali v hornej polovici tabuľky, ale aj na to, aby sme ukázali, že vieme hrať aj pekný futbal.
Ja by som naďalej chcel pomáhať klubu svojimi výkonmi a ak vylepším individuálne štatistiky, bude to pre mňa len plus.“
Lukáč je síce z výsledkov ankety trochu sklamaný, no je si vedomý, že konkurencia medzi ofenzívnymi hráčmi bola veľmi silná:
„Veľmi si cením každý hlas, aj keď som sa priamo do zostavy nedostal. Byť pri menách ako Pačinda, Streňo alebo Lačný je pre mňa motiváciou naďalej pracovať na sebe a zlepšovať sa v každom aspekte,“ povedal Nikolas na záver.