Niké liga pomáha: Autové vhadzovania pomôžu osobám s poruchou autistického spektra

„Futbal je hra pre všetkých, hra, ktorá spája milióny ľudí po celom svete. No zatiaľ čo futbalisti si užívajú svoju hru a pozornosť okolia, ľudia s autizmom sú neraz vytláčaní na okraj, do autu. Prostredníctvom projektu Niké liga pomáha by sme ich radi pozvali späť do hry a prepojili ich svet s naším, futbalovým. V 4. nadstavbovom kole Niké ligy pôjde už o tretie pokračovanie projektu Niké liga pomáha. Tento projekt má pre nás mimoriadny význam. Spoločne s naším titulárnym partnerom pomáhame nielen finančne, no snažíme sa aj upozorňovať na dôležité témy v spoločnosti. Futbal má silu zmeniť životy ľudí i pomôcť. Som rád, že sme s partnermi, klubmi i hráčmi na rovnakej vlne,“ povedal prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák.

Podpora ľudí s poruchou autistického spektra

Organizácia OZ SPOSA už niekoľko rokov poskytuje pomoc deťom a rodinám, ktoré sa vyrovnávajú s výzvami porúch autistického spektra. Či už ide o terapeutickú podporu, vzdelávacie aktivity alebo pomoc pri adaptácii v spoločnosti, OZ SPOSA je oporou pre mnohých, ktorí sa snažia žiť plnohodnotný život napriek svojim výzvam.

„Sme nesmierne poctení a šťastní, že aj vo futbalovom prostredí sa šíri povedomie o autizme. Málokto si uvedomuje, akému vážnemu existenčnému problému čelia osoby s autizmom aj ich rodiny, ktoré sú pre ne jediným priestorom na život s porozumením. Autizmus sa netýka len malých detí, ale aj dospelých. Mnohí z nich majú problém zaradiť sa do bežného života, zamestnať sa alebo sa, ak je to nutné, dostať do zariadenia, ktoré prihliada na ich reálne potreby. Rodiny vypadli zo systému ako lopta z hry. Tá sa však do nej môže vrátiť. A preto sme vďační, že apríl bude mesiacom vrátenia sa do hry a šírenia povedomia o autizme,“ priblížila Mária Helexová, predsedníčka OZ SPOSA Banská Bystrica.

Niké pokračuje v podpore iniciatív

„Sme veľmi hrdí na to, že môžeme pokračovať v projekte Niké Liga pomáha a podporovať tak skvelú vec ako pomoc deťom s poruchou autistického spektra. Tento projekt je ukážkou toho, ako sa šport môže stať nástrojom na pomoc ľuďom v núdzi. Veríme, že aj tento tretí diel pomôže zlepšiť životy detí a rodín, ktoré sa denne vyrovnávajú s touto výzvou,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Niké Roman Berger.

Niké Liga pomáha je unikátny projekt, ktorý sa zameriava na spájanie športu s charitatívnymi aktivitami. Po úspešnom prvom a druhom kole, kde sa podarilo vyzbierať zhodne 20-tisíc eur chorým deťom a na boj proti rakovine prsníka, prichádza tretí diel, ktorý sa konkrétne zameriava na podporu osôb so špecifickými potrebami. Tento projekt nesie slogan „Hra nás spája“, ktorý dokonale vystihuje jeho filozofiu – šport môže spájať ľudí a zároveň pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú.