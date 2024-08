Párky zadarmo? Nižšie vstupné? Čo treba urobiť, aby ľudia prišli na ligu? (podcast Spoza piva)

Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>

BRATISLAVA. Problémov našej ligy je niekoľko, rovnako to platí aj pri reprezentácii. O tom, ako by sme mohli na Slovensku zlepšiť futbalovú kultúru a čo by tomu mohlo napomôcť, sme sa rozprávali s Jurajom Tóthom, expertom na marketing a reklamu.