Füllkrug je na odchode z Londýna. Sezónu chce dohrať v talianskom veľkoklube

Nemecký reprezentačný útočník Niclas Füllkrug by mal opustiť West Ham United a futbalovú kariéru chce oživiť v AC Miláno.
Doterajší spoluhráč českého reprezentanta Tomáša Součka bude podľa talianskych médií v milánskom klube hosťovať minimálne do konca sezóny. Potom môže AC uplatniť opciu na prestup.
Vo West Hame dvadsaťtriročný Füllkrug v poslednom čase nedostáva šancu, na vine sú jeho zranenia aj dve zmeny trénera.
Do Londýna prišiel vlani v lete za 27 miliónov eur (682 miliónov korún). V novom angažmáne chce zabojovať o nomináciu na majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku.
Za nemeckú reprezentáciu Füllkrug doteraz odohral 24 zápasov a dal 14 gólov.