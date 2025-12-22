Füllkrug je na odchode z Londýna. Sezónu chce dohrať v talianskom veľkoklube

Niclas Füllkrug (vpravo)
Niclas Füllkrug (vpravo) (Autor: SITA/AP)
ČTK|22. dec 2025 o 17:42
V novom angažmáne chce zabojovať o nomináciu na MS 2026.

Nemecký reprezentačný útočník Niclas Füllkrug by mal opustiť West Ham United a futbalovú kariéru chce oživiť v AC Miláno.

Doterajší spoluhráč českého reprezentanta Tomáša Součka bude podľa talianskych médií v milánskom klube hosťovať minimálne do konca sezóny. Potom môže AC uplatniť opciu na prestup.

Vo West Hame dvadsaťtriročný Füllkrug v poslednom čase nedostáva šancu, na vine sú jeho zranenia aj dve zmeny trénera.

Do Londýna prišiel vlani v lete za 27 miliónov eur (682 miliónov korún). V novom angažmáne chce zabojovať o nomináciu na majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku.

Za nemeckú reprezentáciu Füllkrug doteraz odohral 24 zápasov a dal 14 gólov.

