Marseille deklasoval súpera a predbehol PSG. Po dva góly strelili Greenwood a Aubameyang

Mason Greenwood v drese Marseille.
Mason Greenwood v drese Marseille. (Autor: REUTERS)
ČTK|21. nov 2025 o 22:56
ShareTweet0

Bývalý útočník Manchestru United je na čele tabuľky strelcov.

Ligue 1 - 13. kolo

Nice - Marseille 1:5 (0:2)

Góly: 63. Cho - 33. a 53. Greenwood, 11. Aubameyang, 58. Weah, 74. Paixao

Futbalisti Marseille zvíťazili v 13. kole francúzskej ligy v Nice vysoko 5: 1 a posunuli sa do čela tabuľky o bod pred Paríž St. Germain.

Teraz budú zverenci trénera Roberta De Zerbiho čakať, ako odpovedia obhajcovia titulu v sobotňajšom domácom stretnutí proti Le Havru.

Hostí poslal v 11. minúte do vedenia strelou zblízka 36-ročný gabonský útočník Aubameyang, potom sa z hranice pokutového územia dvakrát presadil Angličan Greenwood a po hodine hry viedol Olympique už 4:0.

Domáce mužstvo znížilo, ale Aubameyang potom po sóle z polovičky ihriska poslal loptu pred prázdnu bránku Brazílčanovi Paixaovi.

Nice po tretej porážke za sebou zostali v tabuľke na deviatom mieste.

Líder tabuľky naopak tretíkrát za sebou zvíťazil a Greenwood s desiatimi zásahmi vedie poradie strelcov.

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Mason Greenwood v drese Marseille.
    Mason Greenwood v drese Marseille.
    Marseille deklasoval súpera a predbehol PSG. Po dva góly strelili Greenwood a Aubameyang
    pi 22:56
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Francúzsko»Ligue 1»Marseille deklasoval súpera a predbehol PSG. Po dva góly strelili Greenwood a Aubameyang