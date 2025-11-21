Marseille deklasoval súpera a predbehol PSG. Po dva góly strelili Greenwood a Aubameyang

Ligue 1 - 13. kolo
Nice - Marseille 1:5 (0:2)
Góly: 63. Cho - 33. a 53. Greenwood, 11. Aubameyang, 58. Weah, 74. Paixao
Futbalisti Marseille zvíťazili v 13. kole francúzskej ligy v Nice vysoko 5: 1 a posunuli sa do čela tabuľky o bod pred Paríž St. Germain.
Teraz budú zverenci trénera Roberta De Zerbiho čakať, ako odpovedia obhajcovia titulu v sobotňajšom domácom stretnutí proti Le Havru.
Hostí poslal v 11. minúte do vedenia strelou zblízka 36-ročný gabonský útočník Aubameyang, potom sa z hranice pokutového územia dvakrát presadil Angličan Greenwood a po hodine hry viedol Olympique už 4:0.
Domáce mužstvo znížilo, ale Aubameyang potom po sóle z polovičky ihriska poslal loptu pred prázdnu bránku Brazílčanovi Paixaovi.
Nice po tretej porážke za sebou zostali v tabuľke na deviatom mieste.
Líder tabuľky naopak tretíkrát za sebou zvíťazil a Greenwood s desiatimi zásahmi vedie poradie strelcov.