Obnoví sa slávna útočná trojica? O Neymara sa zaujímajú kluby z MLS

NEW YORK. Brazílsky futbalista Neymar by mohol zamieriť zo saudskej Pro League do americkej Major League Soccer. O služby 32-ročného útočníka sa zaujímajú tri kluby z tejto súťaže.

Brazílčan je od leta 2023 hráčom Al Hilalu, pre početné zranenia stihol doteraz odohrať len sedem zápasov.

Naposledy nastúpil na začiatku novembra, s klubom má zmluvu do júna 2025.