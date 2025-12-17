Neymar žiaril v dôležitých zápasoch. Zaujíma sa o neho Messiho klub

Brazílsky futbalista Neymar v drese FC Santos v dueli šampionátu Campeonato Paulista.
Brazílsky futbalista Neymar v drese FC Santos v dueli šampionátu Campeonato Paulista. (Autor: TASR/AP)
17. dec 2025
V 28 dueloch strelil 11 gólov.

Brazílsky futbalista Neymar by mal až do začiatku budúcoročných majstrovstiev sveta zostať vo farbách Santosu.

Tridsaťtriročný útočník sa vrátil do svojho materského klubu na konci januára a prednedávnom mu pomohol k záchrane v najvyššej súťaži.

Neymar reštartoval v Santose svoju kariéru s cieľom vybojovať si miesto v brazílskej reprezentácii na svetovom šampionáte.

Aj napriek zraneniam a absenciám potvrdili svoje ofenzívne schopnosti, v 28 dueloch strelil 11 gólov.

VIDEO: Zostrih zápasu Juventude - Santos a hetrik Neymara

Súčasný kontrakt mu vyprší na konci roka, ale podľa ESPN je prioritou zotrvanie minimálne do štartu MS 2026. Záujem o jeho služby majú aj ďalšie kluby, spomína sa najmä Inter Miami.

Brazílčan prednedávnom zaujal výkonmi v rozhodujúcich stretnutiach o zotrvanie v najvyššej súťaži.

Lekári mu odporučili, aby pre problémy s kolenom nehral, ale napokon prispel k tomu, že Santosu mal štvorbodový náskok nad pásmom zostupu.

Teraz ho čaká operácia problémového ľavého kolena, ktorá ho vyradí z hry minimálne na mesiac. Nový súťažný ročník štartuje v Brazílii na konci januára 2026.

dnes 12:44
