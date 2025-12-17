Neymar žiaril v dôležitých zápasoch. Zaujíma sa o neho Messiho klub

Brazílsky futbalista Neymar by mal až do začiatku budúcoročných majstrovstiev sveta zostať vo farbách Santosu.
Tridsaťtriročný útočník sa vrátil do svojho materského klubu na konci januára a prednedávnom mu pomohol k záchrane v najvyššej súťaži.
Neymar reštartoval v Santose svoju kariéru s cieľom vybojovať si miesto v brazílskej reprezentácii na svetovom šampionáte.
Aj napriek zraneniam a absenciám potvrdili svoje ofenzívne schopnosti, v 28 dueloch strelil 11 gólov.
VIDEO: Zostrih zápasu Juventude - Santos a hetrik Neymara
Súčasný kontrakt mu vyprší na konci roka, ale podľa ESPN je prioritou zotrvanie minimálne do štartu MS 2026. Záujem o jeho služby majú aj ďalšie kluby, spomína sa najmä Inter Miami.
Brazílčan prednedávnom zaujal výkonmi v rozhodujúcich stretnutiach o zotrvanie v najvyššej súťaži.
Lekári mu odporučili, aby pre problémy s kolenom nehral, ale napokon prispel k tomu, že Santosu mal štvorbodový náskok nad pásmom zostupu.
Teraz ho čaká operácia problémového ľavého kolena, ktorá ho vyradí z hry minimálne na mesiac. Nový súťažný ročník štartuje v Brazílii na konci januára 2026.