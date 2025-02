Dúbravka mal famózny výkop, ide do veľkého finále: Môže si zabezpečiť slávu, píšu Briti

Finále sa hrá šestnásteho marca vo Wembley a jednou z hlavných postáv by mal byť slovenský brankár Martin Dúbravka.

Po prvom zápase semifinále (Newcastle vyhral 2:0) na pôde Londýna neudržal Dúbravka emócie a ronil slzy. Z trávnika odchádzal posledný a mával fanúšikov. Zdalo sa, že na rozlúčku. Mal to byť jeho posledný zápas v drese Newcastle.

Šialená chyba

Mal odísť do klubu z arabského sveta. Jeho meno už spájali so saudskoarabským Al-Shabab FC. Po jeho famóznych výkonoch ho však vedenie odmietlo uvoľniť. Dúbravka zostáva v Newcastle minimálne do leta 2025, keď mu končí zmluva.

Dúbravka bol aj v stredu večer oporou svojho tímu.

Futbalisti Newcastle oslavovali prvý gól (Akexander Isak) už v piatej minúte, ale rozhodca ho po upozornení VAR zrušil. Newcastle aj tak skóroval ako prvý, keď sa presadil Jacob Murphy. Prsty v góle mal aj Dúbravka, ktorý celú akciu nákopom založil.

Druhý gól po veľkej chybe defenzívy Arsenalu pridal veľmi aktívny Anthony Gordon. „Šialená chyba, šialená rozohrávka,“ opisoval komentátor Nova Sport.